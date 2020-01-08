Гороскоп на 8 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 8 января, звезды говорят нам, что пора расширять кругозор поездками, приключениями, книгами. Время флиртовать и влюбляться, проявлять остроумие и искать интересные выходы из сложных ситуаций. Сегодня нельзя суетиться, злиться, ругаться и проявлять агрессию.





Овны

Что бы ни случилось, сегодня Овнам нельзя ни в коем случае опускать руки. Как никогда, важно будет проявить упорство и терпение. Если удастся стоять на своем до конца дня, звезды вам ответят благодарностью.



Тельцы

Кажется, пора обновить свой гардероб, а заодно оглянуться вокруг и подумать, требует ли изменений окружающая обстановка. Даже если гороскоп ошибается, шоппинг всегда поднимает настроение и вдохновляет на новые победы.



Близнецы

Сейчас Близнецы ощущают себя как никогда уверенно, и не зря – звезды благоволят в любых начинаниях. Это значит, что не стоит бояться делать первые шаги, ведь любое начатое сегодня дело принесет свои плоды.



Раки

Сегодня не стоит хранить секреты и тайны от своих близких людей. День благоприятен для откровений и душевных разговоров, однако, принимая решение раскрыться, все же подумайте над последствиями.



Львы

Постарайтесь не принимать участия ни в каких финансовых сделках – не берите чужие деньги ни для каких целей, не заключайте договоры и не планируйте крупные покупки.



Девы

Для Дев нет ничего лучше, чем привести свою жизнь в порядок. Можно начать с малого – убраться дома, поухаживать за собой. От тоски спасет планирование, а вечером - вкусный и полезный ужин.



Весы

Постарайтесь сегодня как можно больше общаться с людьми, налаживайте контакты, веселитесь и не чурайтесь компаний. Иногда общение дает силы на новые победы.



Скорпионы

Не давайте никому залезть в ваш кошелек. Сегодня особенно важно держать финансы под контролем. Не принимайте советы или отговоры по поводу покупок. Решать в этот день только вам.



Стрельцы

Занятия спортом вызывают прилив сил и эндорфинов. Отличный день, чтобы этим воспользоваться. После усиленной активности можно будет и хорошо расслабиться, какой вид отдыха подходит больше всего – решать только вам.





Козероги

Постарайтесь сегодня добиваться желаемого без натиска. Иногда мягкость – это сила, которую проявить сможет не каждый.



Водолеи

Благоприятный день для того, чтобы остановиться и подумать о своей жизни, позвольте себе расслабиться и ничего не делать, погрузитесь в воспоминания, послушайте хорошую музыку, попробуйте понять, что вам нужно, чтобы сделать в ближайшее время себя еще счастливее.



Рыбы

Сегодня вас могут пытаться провоцировать, но вы не реагируйте, сохраняйте спокойствие и в любой ситуации отвлеченно думайте о прекрасном. Сохраненные нервы и проявленное терпение обязательно окупятся.





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