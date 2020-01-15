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Гороскоп на 15 января 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 56
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 15 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 15 января – фаза растущей Луны. Звезды советуют контролировать свои слова. Сейчас ваша чрезмерная резкость способна запугать всех, однако стоит задуматься о будущем. 

Овны
Избегайте коллективной работы. Доверяйте исключительно только тем, кого очень хорошо и давно знаете.

Тельцы
Звезды обещают, что новые дела будут удачными. Перед началом трезво оцените проделанную работу и спокойно определите план дальнейших действий.

Близнецы
С утра вас настигнет беззаботное настроение предстоящих выходных дней. Вечер хорош для походов к приятелям, на вечеринку или новых знакомств.

Раки
Благоприятное время для серьезных проектов. Не исключено скорое начало профессионального обучения, что впоследствии позитивно скажется на карьерном росте.

Львы
Постарайтесь не пропускать мероприятия, которые могут повлиять на вашу профессиональную карьеру. Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост.

Девы
У вас сегодня благоприятный день для решения финансовых вопросов и заключения сделок. На волне успеха не забывайте про близких.

Весы
Возможны финансовые поступления не только к тем, кто по-настоящему умеет делать деньги, но и к тем, кто их просто искренне любит.

Скорпионы
Сейчас стоит предпочесть испытанные и проверенные на практике способы достижения целей. Ваше кредо — «терпение и труд все перетрут».

Стрельцы
Не верьте пустым обещаниям и проверяйте всю информацию. Старайтесь сократить общение с окружающими, лучше займитесь восстановлением душевного равновесия.

Козероги
Из передряг, в которые вы так старательно себя погружали, вас сумеет вытянуть сама судьба. Допустив ошибку, стремитесь исправить ее и не повторять в будущем.

Водолеи
Если вы отбросите строгость и целиком расположитесь к близким людям, то будете вознаграждены. Цените настоящий момент и наслаждайтесь каждой приятной минутой.

Рыбы
Можно браться за трудновыполнимые дела, решать спорные вопросы. Больше внимания уделяйте той информации, которая приходит к вам словно бы случайно.


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