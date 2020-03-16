Гороскоп на 16 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 16 марта – фаза убывающей Луны. По заветам звезд настал день, который вряд ли подходит для реализации задуманного, однако всецело располагает к обдумыванию грядущих свершений.



Овны

Настало идеальное время для реализации давнишних желаний. Если вы наберетесь мужества претворить свои идеи в жизнь, то несомненно добьетесь успеха.







Тельцы

Будьте немного сдержанней, чтобы не навредить окружающим. Сначала стоит уточнить у противоположной стороны, по одним ли правилам вы играете?



Близнецы

Сегодня вам стоит продемонстрировать мягкость характера и готовность простить и забыть кому-то почти все прегрешения. Тем более что повод будет.



Раки

Если вы чувствуете, что в отношениях с партнером наступил не самый лучший период, сейчас стоит честно поговорить об этом. Вместе и сообща вы поймете, куда двигаться дальше.



Львы

Сегодня вашему любимому человеку не захочется вас отпускать от себя ни на минуту. Что ж, постарайтесь извлечь из ситуации максимум приятного и полезного.



Девы

Ваша неутомимая энергия будет поражать незнакомых вам людей, что будет вас только подстегивать. Есть вероятность перетрудиться, поэтому будьте осторожнее.



Весы

Сегодня вы станете упрямыми и готовыми спорить по любому поводу. Эмоциональность повышена, и даже незначительный повод может стать спусковым крючком для острой дискуссии.



Скорпионы

Сегодня вам противопоказана поспешность в принятии решений. Возможны досадные недоразумения с окружающими.



Стрельцы

Не создавайте проблем из мелочей. Берегите отношения с близкими людьми, легко миритесь и идите на компромиссы.









Козероги

Забудьте про необоснованную критику в ваш адрес, даже если ее сегодня вдвое больше обычного. Сосредоточьтесь на достижении поставленных целей.



Водолеи

Нынче лучшая поддержка вашего здоровья — это йога, прогулки на свежем воздухе, а также правильное, регулярное и сбалансированное питание. Откажитесь от перекусов всухомятку, хотя бы на сегодня.



Рыбы

Удачное время для наведения порядка в личных делах. Присмотритесь к людям, с которыми давно знакомы, быть может среди них есть тот, которого вы так давно ищете.





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