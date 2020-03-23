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Гороскоп на 23 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 23.03.20
Просмотров: 47
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 23 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 23 марта, звезды говорят, нужно сохранять оптимизм несмотря ни на что. В этот день выиграют те, кто с уверенностью смотрит в будущее, никогда в себе не сомневается и не отказывается от своих идей. 

Овны
Понедельник – тяжелый день даже для Овнов, поэтому лучше всего настроиться на победу и идти до конца. Помните, что иногда важно участие, а не победа, а еще важнее взаимная поддержка. 



Тельцы
В некоторые моменты важно быстро и решительно принимать решения. Отсидеться и спрятаться от накопившихся дел и внезапных проблем не получится, поэтому будьте готовы к труду и обороне.

Близнецы
Самое время поднять свой авторитет, не гнушайтесь тяжелой работы и покажите, что вы настоящий эксперт. Не пугайтесь, если почувствуете, что у вас нет сил, энергию можно почерпнуть откуда угодно. 

Раки
Похоже, что не за горами весеннее настроение. Если вы его не чувствуете, то начните с обновок, и речь здесь может идти совершенно не только об одежде. Возможно, и в вашем доме давно пора уже что-то поменять.

Львы
Вы давно пытались собраться с духом и сделать это. Что ж, поздравляем, гороскоп говорит, что день, когда пора все поменять, настал. Поэтому просто идите вперед. 

Девы
Чтобы ни случилось, это все временно, любая тоска пройдет, все останется позади. Просто помните, что вы сильны, как никогда и готовы ко всему. 

Весы
Поберегите свое здоровье, ваш организм тоже может уставать, а если не давать ему отдых, то ответить долгой и затяжной болезнью. Поэтому не стесняйтесь и не бойтесь дать себе послабления.

Скорпионы
Иногда стоит забить на все без зазрения совести. Доля здорового пофигизма в редкие моменты не мешала еще никому. Возможно даже стоит взять выходной и отключить телефон, чтобы вас никто не смог достать. 

Стрельцы
Пора поддержать вашего близкого человека. Присмотритесь, все ли с ним в порядке и ну нужна ли ему ваша помощь. Возможно, что этот близкий человек – вы сами.



Козероги
Кто вообще придумал понятие «зона комфорта»? Расширьте рамки, мыслите масшатбно и никогда ничего не бойтесь. Как в вашей жизни сможет что-то измениться, если дверь в нее закрыта?

Водолеи
Сколько веревочке ни виться, а честным быть приходится прежде всего с самим собой. И пусть вас не всегда понимают окружающие, иногда стоит думать только о себе. 

Рыбы
Меланхолия – не лучший способ справиться  с окружающей реальностью, события развиваются иногда так быстро, что за завесой сплина их невозможно отследить. Хотя, кому какое дело?


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