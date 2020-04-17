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Гороскоп на 17 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
Гороскоп на 17 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Энергия дня провоцирует на размышления о том, что вы не можете контролировать, и это может помешать вашему прогрессу. Если вы ощущаете беспокойство или неуверенность, скажите себе, что это всего лишь отголоски прошлого, а не ваше настоящее.

Овен
День может сбить вас с толку противоречивыми ситуациями и возможностями, возникающими со всех сторон. Старайтесь не переоценивать свои силы или пытаться всем понравиться.



Телец
Очень удачный и ровный день во всех отношениях, но при условии, что вы будете стараться сохранять равновесие. Любое беспокойство может вызвать стресс, который негативно скажется на вашем здоровье.

Близнецы
Звезды предупреждают о переменчивом настроении. В финансовом отношении вы должны быть максимально сдержанными. 17 апреля лучше воздержаться от любых расходов и растрат – отложите их на потом.

Рак
Направьте свою энергию самопожертвования на благо самому себе. Не старайтесь сегодня полностью выложиться ради кого-то другого, иначе вы выдохнетесь и будете ощущать себя абсолютно выжатым и лишённым сил.

Лев
У вас сегодня может быть высокомерное настроение! Не пытайтесь сражаться с людьми, которые вам противоречат, и усмирите свой гонор. Чем спокойнее вы будете реагировать, тем меньше конфликтов вокруг себя вы спровоцируете.

Дева
17 апреля любовь и романтика явно не для вас, потому переключите своё внимание на что-то другое. Займитесь садово-огородными работами, сделайте грандиозную уборку или просто переставьте пару предметов мебели.

Весы
Сегодня ваш день, следовательно, ловите любые проявления радости и удачи. Сделайте так, чтобы люди вокруг вас улыбались и ощущали себя позитивно. Это идеальное время, чтобы всё исправить и починить в прямом и переносном смыслах.

Скорпион
Весьма плодотворный день для вас. Любая работа, которую вы откладывали, должна быть сегодня сделана, чтобы вы ощутили внутреннее удовлетворение и приятное чувство завершённости.

Стрелец
Вы недавно внесли некоторые изменения в свой образ жизни в лучшую сторону, и они начнут приносить плоды. Вы будете выглядеть и чувствовать себя здоровым и полным сил. Сделайте из этого правильные выводы!



Козерог
Пришло время исцелить ваши отношения. Вы станете понимать, что лучше отпустить накопившиеся обиды и вместо этого сосредоточиться на восстановлении вашей жизни и старых связей.

Водолей
17 апреля вы во власти мыслей о материальных вещах. Такое случается, потому примите это спокойно и сдержанно. Постарайтесь разобраться в том, что вас тревожит, и устранить все источники этого беспокойства.

Рыбы
Это день для спокойных размышлений. Вы довольно резко реагировали на определенные ситуации в прошлом, но теперь вы будете в гораздо более мягком и благодушном настроении. Примите некоторые события как данность и расслабьтесь.


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