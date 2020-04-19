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Гороскоп на 19 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
Гороскоп на 19 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Энергия дня отражает ваши чувства, и это может вызвать беспокойство у восприимчивых людей. Однако в хаосе и сумбурности эмоций и ощущений таится масса плюсов – вы в итоге разберётесь в том, что является причиной ненужных переживаний.

Овен
Сегодня вы почувствуете облегчение, а важные новости принесут вам спокойствие. Любые конфликты разрешатся в вашу пользу. 19 апреля ваша жизнь, кажется, возвращается в нужную колею.



Телец
Окажите поддержку нуждающимся – будь то дети или пожилые люди! Это поможет вам идти по верному пути, независимо от того, насколько вы от него время от времени отклоняетесь. Умение отдавать – ваша главная задача дня.

Близнецы
Удачный день, чтобы побаловать себя, расслабиться и отдохнуть от информационного шума. В свободное время создайте список целей на ближайшее время, но правильно расставьте приоритеты.

Рак
Опыт – лучший учитель, и вам нужно им руководствоваться. Не игнорируйте уроки прошлого и избавьте себя от проблем, которые оно может вызвать в будущем. Сегодня день логики и здравого смысла, а не страстей и эмоций.

Лев
Вы полны позитивной энергии 19 апреля. День будет спокойным, тихим и лишённым всяческих стрессов и давления. Подумайте, что полезного, ценного и нужного вы можете сделать как для себя, так и для других.

Дева
Уделите больше внимания полезным контактам. Ваше обаяние очень поможет вам при общении с ними. Также вам нужно нейтрализовать оппонентов, которые наносили ущерб вашей репутации и плели интриги против вас.

Весы
Обязательно прислушивайтесь ко всем разумным советам сегодня, поскольку вы ощущаете себя неуверенно и неспокойно. Не срывайтесь на близких, а, напротив, старайтесь поддерживать и ободрять их.

Скорпион
Жизнь может подкинуть вам два интересных варианта – не вздумайте упустить ни один из них. Если вы будете слушать ваше сердце, то найдёте правильный ответ. Жизнь преподносит вам удачу буквально на блюдечке!

Стрелец
Какой-то психологический фактор может вызвать у вас дискомфорт сегодня. Поделитесь проблемами с близким человеком и избавьтесь от дурного настроения, чтобы провести остаток дня в спокойствии и равновесии.



Козерог
Усмирите свои амбиции и высокомерие, даже если вы не ощущаете этого и считаете, что всё в порядке. Начните анализировать собственные мысли и действия, а не критиковать других.

Водолей
Вы слишком серьезны и, вероятно, преувеличиваете свои проблемы в отношениях. Поговорите с вашим партнером. Как только вы перестанете искать подтекст во всех словах и поступках, вы обнаружите, что в реальности всё просто отлично.

Рыбы
Доверяйте сегодня текущему процессу, даже если вы не понимаете происходящего или пока не видите пресловутый свет в конце туннеля. Ваша задача – запастись выдержкой, не впадать в уныние и не бояться надуманных опасностей.


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