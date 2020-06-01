Гороскоп на 1 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 01 июн 2020 | 09:11

Сегодня, 1 июня – период растущей Луны. Звезды рекомендуют начать лето с занятий спортом, ответственного отношения к финансам и планирования отпусков.



Овны

Лето для вас начнется с приятных новостей и сюрпризов. Неожиданные встречи, денежное поступление и романтический ужин сделают этот день незабываемым.







Тельцы

Пора задуматься о финансовых накоплениях. Звезды советуют относиться к деньгам более экономично и ответственно. Быть можем, в свое время это поможет вам решить неожиданные проблемы.



Близнецы

Это лето нужно начать с уборки. Порядок и чистота в доме помогут расслабиться и расставить по полочкам накопившиеся вопросы в вашей голове.



Раки

Это лето поможет вам исполнить вашу давнюю мечту. Не бойтесь рисковать – у вас все будет получаться. Прибудет финансовая удача, а также все сложится в романтическом плане.



Львы

Звезды советуют не принимать неудачи слишком близко к сердцу. Это лето может вам показаться сложным, однако закаленный характер поможет вам в будущем.



Девы

Пора наслаждаться плодами своей напряженной работы и отдохнуть. Близкие вас поддержат и развеселят. Но не забывайте и о их нуждах, им тоже нужно внимание.



Весы

В этот день вам придется решать финансовые вопросы. Не бойтесь быть решительным и целеустремленным. В будущем это принесет плоды.



Скорпионы

Этот день предназначен для вашего расслабления. Звезды советуют вам заняться собой: шопинг, поход в ресторан и встреча с друзьями – это поможет вам восстановить силы.



Стрельцы

Регулярные занятия спортом помогут вам вернуть хорошее настроение, а также закалить свой организм. Не следует забывать и о душевном равновесии – чтение и просмотры фильмов помогут вам.









Козероги

Эта рабочая неделя порадует вас своей продуктивностью. Вам все будет по плечу, однако следует обойтись без фанатизма. У вас все получится и в привычном режиме.



Водолеи

Понедельник будет для вас непростым. Отношения в коллективе и в личной жизни отнюдь не порадуют вас. Возможно, вам нужно пойти на уступки и признать вашу неправоту.



Рыбы

Ваши близкие нуждаются в вас. Окружите их любовью и заботой – сейчас ваша поддержка им жизненно необходима.





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