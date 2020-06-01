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Гороскоп на 1 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 1 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 01 июн 2020 | 09:11

Сегодня, 1 июня – период растущей Луны. Звезды рекомендуют  начать лето с занятий спортом, ответственного отношения к финансам и планирования отпусков.

Овны
Лето для вас начнется с приятных новостей и сюрпризов. Неожиданные встречи, денежное поступление и романтический ужин сделают этот день незабываемым.



Тельцы
Пора задуматься о финансовых накоплениях. Звезды советуют относиться к деньгам более экономично и ответственно. Быть можем, в свое время это поможет вам решить неожиданные проблемы.

Близнецы
Это лето нужно начать с уборки. Порядок и чистота в доме помогут расслабиться и расставить по полочкам накопившиеся вопросы в вашей голове.

Раки
Это лето поможет вам исполнить вашу давнюю мечту. Не бойтесь рисковать – у вас все будет получаться. Прибудет финансовая удача, а также все сложится в романтическом плане.

Львы
Звезды советуют не принимать неудачи слишком близко к сердцу. Это лето может вам показаться сложным, однако закаленный характер поможет вам в будущем.

Девы
Пора наслаждаться плодами своей напряженной работы и отдохнуть. Близкие вас поддержат и развеселят. Но не забывайте и о их нуждах, им тоже нужно внимание.

Весы
В этот день вам придется решать финансовые вопросы. Не бойтесь быть решительным и целеустремленным. В будущем это принесет плоды.

Скорпионы
Этот день предназначен для вашего расслабления. Звезды советуют вам заняться собой: шопинг, поход в ресторан и встреча с друзьями – это поможет вам восстановить силы.

Стрельцы
Регулярные занятия спортом помогут вам вернуть хорошее настроение, а также закалить свой организм. Не следует забывать и о душевном равновесии – чтение и просмотры фильмов помогут вам.



Козероги
Эта рабочая неделя порадует вас своей продуктивностью. Вам все будет по плечу, однако следует обойтись без фанатизма. У вас все получится и в привычном режиме.

Водолеи
Понедельник будет для вас непростым. Отношения в коллективе и в личной жизни отнюдь не порадуют вас. Возможно, вам нужно пойти на уступки и признать вашу неправоту.

Рыбы
Ваши близкие нуждаются в вас. Окружите их любовью и заботой – сейчас ваша поддержка им жизненно необходима.



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