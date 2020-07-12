Гороскоп на 12 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 12 июл 2020 | 11:16

Сегодня, 12 июля, – период убывающей Луны, она пребывает в знаке Овна. В дни Овна трудно контролировать свои эмоции и люди становятся более активными, раздражительными и эгоистичными. Это нужно учитывать при общении с другими людьми. Лучше использовать необычайный прилив энергии и начать краткосрочное дело, требующее большого количества психической и физической энергии.



Овны

День обещает быть продуктивным. Можно рассчитывать и на определенную долю везения. Луна благоприятствует переговорам и комфортному общению, аналитическому мышлению, дипломатии. Ситуации созревают, не подталкивайте их.







Тельцы

Умение договориться, произвести впечатление и быстро сориентироваться приобретает первостепенное значение. Чувства и эмоции тоже во многом будут подчинены словам, влияющим на самооценку. Не шутите с теми, кого любите, но и не обещайте того, что не собираетесь выполнять – ваши слова будут поняты буквально.



Близнецы

Удачный день для деловых встреч, дискуссий, презентации наработок, мозгового штурма. Нужно контролировать эмоциональный фон, удерживать спор (если он неминуем) в конструктивном русле. День готовит много сюрпризов, новостей, как позитивных, так и не очень. Успех зависит от того, с кем вы имеете дело и насколько сбалансированы отношения.



Раки

Окружающие предельно искренни и готовы к взаимодействию, используйте это. Важные встречи и переписку тщательно обдумывайте. Сегодня хорошо иметь дело с теми, кого вы давно знаете.



Львы

Лучше провести этот день в гуще событий, больше общаться, открыть все каналы доступа информации. Выбирайте себе занятия, где можно применить фантазию, воображение. Подумайте, каких знаний или опыта вам не хватает и какие связи необходимы, чтобы повысить свой статус, положение или самооценку.



Девы

Девам сегодня следует обдумать траты. Престиж и комфорт в перспективе зависят от способности умерить аппетиты, когда текущим ситуациям не достает стабильности.



Весы

В этот и ближайшие дни могут произойти события, которые изменят ваши планы на ближайшее время. Принятые решения и обещания обяжут вас к их исполнению. Встречи этого дня будут иметь практическую пользу. Постарайтесь привести к воплощению важные для вас планы, обойдите нужные инстанции и получите результаты.



Скорпионы

День лучше провести спокойно, ничего не инициируя, и справляясь с возникающими по ходу делами. Активность должна носить позитивный характер. Могут открыться новые нюансы отношений. То, что вы приобретаете, узнаете, делаете, - эстетически окрашено. Повышенная потребность в красивом, качественном и удобном.



Стрельцы

На вас оказывает большое влияние информация, которая проясняет позиции ваших конкурентов. Роль коллег и друзей тоже очень заметна. И вам нужно определиться с собственной нагрузкой и основными приоритетами. Используйте этот день для коррекции пошатнувшихся дел или отношений.









Козероги

Чем выше гора, тем сильнее вам хочется на нее взобраться. Жизнь предложит ситуацию, в которой можно проявить лидерские качества, «засветиться». Наводите порядок в делах, не зависая на том, что хочется, но не получается при всем желании и стараниях.



Водолеи

Ваша жизнь сейчас перенасыщена событиями и новостями. Старайтесь проще смотреть на некоторые вещи, но держите под контролем главные сюжетные линии. Все, что можно сделать сразу, не откладывайте на завтра.



Рыбы

Планов у вас в избытке, но придется тщательно распределять нагрузку. Сейчас вам не так просто ограничить себя самым важным. Глаза разбегаются, вы бросаетесь от одного дела к другому. Партнеры тоже настроены расширить область деятельности. Дайте им сейчас возможность выполнить большую часть работы, всячески оказывая поддержку, но не переутомляясь.





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