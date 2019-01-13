Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Гороскоп на 13 января 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 13 января 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 13.01.19
Просмотров: 126
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
Комментарии (0)
Гороскоп на 13 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 13 января 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

Фаза Луны 13 января 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 13.01.2019 - 8 и 9 лунный день.
Луна в знаке зодиака 13.01.2019 - Луна в Овне.

Гороскоп на 13 января 2019 Овен


День благоприятствует очищению собственных мыслей, что является необходимым для ясного и четкого видения истинной цели. Возможно, вас посетит новая интересная идея или увлечение, а также появится тяга к знаниям, не следует этому противиться.


Гороскоп на 13 января 2019 Телец


Вас ждет очень неровный день, который будет щедр на испытания и сложные ситуации. Пугаться не надо, но сосредоточиться не помешает. Такие перспективы не выглядят угрожающими, потому что вы сумеете справиться с трудностями. Рассчитывайте больше на свои силы, чем на благоприятное стечение обстоятельств.


Гороскоп на 13 января 2019 Близнецы


Сайт ПростоТак советует использовать энергию лунных суток для активных первых шагов. Избегайте излишнего общения — люди сегодня взвинчены, возможны конфликты, а то и откровенный обман. Внедряйте здоровый образ жизни. Занимайтесь благотворительностью и денежными вложениями. Не думайте и не сомневайтесь в себе—действуйте.


Гороскоп на 13 января 2019 Рак


Сегодня на вас свалится куча мелочей, которые будут мешать делам. Давно нужно было навести порядок в документах и делах, а теперь придется решать одну мелкую проблему за другой, отвлекаясь от основной работы. Отношения с противоположным полом не будут складываться, поэтому лучше не назначать свиданий.


Гороскоп на 13 января 2019 Лев


Сегодня мелкие царапины, ссадины, синяки будут притягиваться к вам словно магнитом. Постарайтесь не заниматься сегодня ремонтом, лучше не садитесь за руль и внимательно смотрите под ноги. Постарайтесь не злиться, чтобы не перессориться со всем своим окружением.


Гороскоп на 13 января 2019 Дева


Многое в этот день будет зависеть от вашей способности сдерживать эмоции. Во второй половине суток представителям вашего знака следует быть максимально осторожными, поскольку повышается вероятность травматизма и несчастных случаев.


Гороскоп на 13 января 2019 Весы


Это время для активных начинаний и действий. В первой половине дня можно продолжить и завершить планирование, а во второй половине дня нужно начинать действовать и внедрять свои планы в жизнь на материальном уровне. Важно больше не раздумывать и не сомневаться.


Гороскоп на 13 января 2019 Скорпион


Сегодняшний день обещает принести вам немало сюрпризов. Это день творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств. Эмоциональная неустойчивость способна вылиться в неуверенность или наоборот— критику кого-либо из близких людей.


Гороскоп на 13 января 2019 Стрелец


Сегодняшний день вы можете провести плодотворно, если поставите перед собой конкретную цель. Не впутывайте в свои дела посторонних, поменьше рассказывайте о своих планах и не слушайте советов. Действуйте строго по плану, не теряйте времени даром, и все получится.


Гороскоп на 13 января 2019 Козерог


Сегодня вы захотите разобраться со всеми назревшими и назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела.


Гороскоп на 13 января 2019 Водолей


Проведите день без длительных бесед, особенно по мобильному телефону. Вместо того, что говорить полчаса по душам, поговорите десять минут. Врачи говорят, что эта вещь не безопасна. Конечно, это будет не привычно. Но здоровье важнее, и думать о нем — вам.


Гороскоп на 13 января 2019 Рыбы


Сегодня окружающие будут неразговорчивы, практичны, а в воздухе будет витать недоверие и критика. Романтики в отношениях сегодня мало, зато проявляется терпение и умение ждать. Начатые в этот период отношения будут длительными, но не богатыми на эмоции.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Гороскоп на 11 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 11 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 10 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 10 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 8 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 8 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 6 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 6 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 5 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 5 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 3 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 3 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 2 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 2 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 1 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 1 января 2019 года для всех знаков зодиака
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: