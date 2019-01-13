Гороскоп на 13 января 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

- растущая Луна.- 8 и 9 лунный день.- Луна в Овне.

Гороскоп на 13 января 2019 Овен

День благоприятствует очищению собственных мыслей, что является необходимым для ясного и четкого видения истинной цели. Возможно, вас посетит новая интересная идея или увлечение, а также появится тяга к знаниям, не следует этому противиться.

Гороскоп на 13 января 2019 Телец

Вас ждет очень неровный день, который будет щедр на испытания и сложные ситуации. Пугаться не надо, но сосредоточиться не помешает. Такие перспективы не выглядят угрожающими, потому что вы сумеете справиться с трудностями. Рассчитывайте больше на свои силы, чем на благоприятное стечение обстоятельств.

Гороскоп на 13 января 2019 Близнецы

Сайт ПростоТак советует использовать энергию лунных суток для активных первых шагов. Избегайте излишнего общения — люди сегодня взвинчены, возможны конфликты, а то и откровенный обман. Внедряйте здоровый образ жизни. Занимайтесь благотворительностью и денежными вложениями. Не думайте и не сомневайтесь в себе—действуйте.

Гороскоп на 13 января 2019 Рак

Сегодня на вас свалится куча мелочей, которые будут мешать делам. Давно нужно было навести порядок в документах и делах, а теперь придется решать одну мелкую проблему за другой, отвлекаясь от основной работы. Отношения с противоположным полом не будут складываться, поэтому лучше не назначать свиданий.

Гороскоп на 13 января 2019 Лев

Сегодня мелкие царапины, ссадины, синяки будут притягиваться к вам словно магнитом. Постарайтесь не заниматься сегодня ремонтом, лучше не садитесь за руль и внимательно смотрите под ноги. Постарайтесь не злиться, чтобы не перессориться со всем своим окружением.

Гороскоп на 13 января 2019 Дева

Многое в этот день будет зависеть от вашей способности сдерживать эмоции. Во второй половине суток представителям вашего знака следует быть максимально осторожными, поскольку повышается вероятность травматизма и несчастных случаев.

Гороскоп на 13 января 2019 Весы

Это время для активных начинаний и действий. В первой половине дня можно продолжить и завершить планирование, а во второй половине дня нужно начинать действовать и внедрять свои планы в жизнь на материальном уровне. Важно больше не раздумывать и не сомневаться.

Гороскоп на 13 января 2019 Скорпион

Сегодняшний день обещает принести вам немало сюрпризов. Это день творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств. Эмоциональная неустойчивость способна вылиться в неуверенность или наоборот— критику кого-либо из близких людей.

Гороскоп на 13 января 2019 Стрелец

Сегодняшний день вы можете провести плодотворно, если поставите перед собой конкретную цель. Не впутывайте в свои дела посторонних, поменьше рассказывайте о своих планах и не слушайте советов. Действуйте строго по плану, не теряйте времени даром, и все получится.

Гороскоп на 13 января 2019 Козерог

Сегодня вы захотите разобраться со всеми назревшими и назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела.

Гороскоп на 13 января 2019 Водолей

Проведите день без длительных бесед, особенно по мобильному телефону. Вместо того, что говорить полчаса по душам, поговорите десять минут. Врачи говорят, что эта вещь не безопасна. Конечно, это будет не привычно. Но здоровье важнее, и думать о нем — вам.

Гороскоп на 13 января 2019 Рыбы

Сегодня окружающие будут неразговорчивы, практичны, а в воздухе будет витать недоверие и критика. Романтики в отношениях сегодня мало, зато проявляется терпение и умение ждать. Начатые в этот период отношения будут длительными, но не богатыми на эмоции.