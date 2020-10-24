Гороскоп на 24 октября 2020 года для всех знаков зодиака

| 24 окт 2020 | 10:25

Сегодня свободное время лучше посвятить восстановлению своего здоровья.



Овен

Этот день подходит для смены работы и вступления в новую должность. Вам не стоит бояться перемен, все пойдет к лучшему. Во второй половине дня могут возникнуть проблемы с новыми партнерами. Возможны сложности в решении финансовых вопросов. Вечером старайтесь отказаться от общения с неприятными людьми.







Телец

В первой половине дня вас ждет интенсивная нагрузка. Старайтесь не вмешиваться в интриги и сплетни коллег. Во второй половине дня займитесь наведением порядка в рабочей документации. Вам нужно обратиться за помощью к руководству, чтобы разрешить сложную ситуацию. Вечером пригласите в гости близкую подругу.



Близнецы

В первой половине дня вы получите важное известие от старых партнеров. Вам нужно подумать над возможными рисками. Во второй половине дня постарайтесь заняться освоением важной информации. Вам нужно внедрить новые методы в работу. Свободное время посвятите общению с коллегами.



Рак

В первой половине дня вам нужно сосредоточить свои усилия на построении новых связей. Ваш руководитель может негативно отнестись к новым планам. Во второй половине дня остерегайтесь сплетен своих недоброжелателей. Вам нужно проявить спокойствие и выдержку, чтобы достигнуть хороших результатов. Вечером займитесь наведением порядка в доме.



Лев

Этот день стоит посвятить работе с документами и ценными бумагами. Вам не стоит никуда торопиться, взвешивайте каждый свой поступок. Во второй половине дня займитесь восстановлением отношений со старыми партнерами. Вам следует внимательно пересмотреть причины недостатков в своей работе. Свободное время посвятите восстановлению своего здоровья.



Дева

Этот день стоит посвятить внедрению новых технологий в работу. Ваши коллеги могут оказать противодействие новым начинаниям. Во второй половине дня постарайтесь отказаться от общения с оппонентами. Вам нужно обратить внимание на планы руководства. Вечером попробуйте отвлечься от суеты и подумать в одиночестве.



Весы

В первой половине дня постарайтесь отказаться от дальних командировок и поездок. Вам нужно научиться прислушиваться к мнению окружающих. Во второй половине дня поговорите с руководством о своих идеях. Не стоит воспринимать близко к сердцу критику коллег. Свободное время стоит посвятить уходу за своей внешностью.



Скорпион

Этот день нужно провести в спокойной и дружеской атмосфере. Вам стоит переключить внимание на решение финансовых вопросов. Во второй половине дня вы получите поддержку от влиятельного человека. Старайтесь использовать удачный момент, чтобы поговорить с руководством о премии. Вечером вас ждет приятный сюрприз от друзей.



Стрелец

В первой половине дня могут возникнуть сложности в общении с руководством. Ваши недостатки в работе станут известны для окружающих. Во второй половине дня старайтесь не вмешиваться в разногласия между коллегами. Вам придется выступить в роли миротворца в серьезном конфликте. Свободное время посвятите творческому занятию.









Козерог

Этот день стоит провести в коллективе единомышленников. Старайтесь не поддаваться эмоциям и будьте спокойны. Во второй половине дня вам придется выполнить поручение руководителя. Ваши партнеры принесут прибыль и стабильный финансовый рост. Вечером вас ждет встреча со старым другом, который приятно вас удивит.



Водолей

В первой половине дня могут возникнуть неприятности в семье. Вам не стоит обращать внимания на проблемы в отношениях. Во второй половине дня постарайтесь не вмешиваться в споры и конфликты между коллегами. Вам нужно обратиться за советом к своему наставнику. Вечером займитесь наведением порядка в своей комнате.



Рыбы

Сегодня вам стоит обратить внимание на входящую информацию. Используйте свой профессиональный опыт, чтобы не допустить ошибок. Во второй половине дня вам придется изменить свои планы. Партнеры могут отказаться от выполнения своих обязательств. Вечером постарайтесь расслабиться с помощью теплой ванны с травами и морской солью.





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