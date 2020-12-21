Гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

| 21 дек 2020 | 09:35

Всем знакам Зодиака в эту неделю стоит проявить усидчивость на работе, даже несмотря на предпраздничное настроение. Будьте сосредоточены и ответственны, и тогда Звезды вас вознаградят.



Овен

В этот день вам необходимо обратить внимание на свое здоровье, возможны проблемы с сердечнососудистой системой. Также не стоит посещать сегодня косметологов, визажистов и иных мастеров, большая вероятность получить не тот результат, на который рассчитывали. Стоит больше внимания уделить простым домашним косметическим процедурам, заняться приготовлением масок для лица и кожи головы из натуральных составляющих.







Телец

Сегодня астрологи советуют как можно больше заниматься спортом, пытаться израсходовать всю свою энергию. Этот день будет удачным также для таких видов спорта как аэробика и шейпинг. Однако не стоит заниматься экстремальными видами спорта. В плане здоровья не стоит пренебрегать первоначальными симптомами болезни, лучше обратиться к врачу даже при малейшем дискомфорте.



Близнецы

Вас ожидает успех в любой работе, которая связанна с умственным трудом. Навряд ли еще найдется кто-то, кто лучше разбирается в коммерческих делах, предпринимательстве и бизнесе, чем вы. Ваша карьера пойдет в гору. Если вы начальник, то подчиненные с удовольствием будут выполнять ваши поручения. А если вы подчиненный, то вероятнее всего, вас повысят в должности. У вас в этот день будет удивительная способность изучать иностранные языки.



Рак

Ваши доходы сегодня будут соответствовать вашей производительности труда. Но если это будет не так, то вы сразу же займетесь поиском другой работы. Вам по своей природе свойственно быть руководителем, а не подчиненным. И независимо от того, какой деятельностью, вы занимаетесь и какую должность имеете, работа сегодняшнего дня будет являться ступенью к должности в верхнем эшелоне.



Лев

Текущее положение планет говорит, что для Львов в этот день приоритет любовных отношений может находиться на не первом месте. Если вы пока в поиске любви, обратите внимание на коллег. Не исключено, что кто-то из них уже давно поглядывает в вашу сторону.

Дева

Уделите особое внимание своему рациону, в нем должны содержаться все необходимые вам элементы. Этот день неблагоприятный для новых покупок и посещения косметологов. Однако он будет удачным для физических нагрузок, релаксации, медитации, занятий йогой. Уделите этот день своему духовному здоровью.



Весы

Сегодня вы будете весьма обаятельны, легко будете сходиться с людьми. Но если вас будет окружать нездоровая неряшливая атмосфера с ощущением нервозности, то вы просто не сможете работать.



Скорпион

Вы единственный человек, который будет сегодня чувствовать себя на работе увереннее других. Вы будете отличаться большим самообладанием, острым глазом и огромной выдержкой. Вы не будете болтать о своих личных делах. Вы четко выработали свой план на будущее. Вы не привыкли лгать другим и не привыкли возлагать свою вину на кого-либо.



Стрелец

По своей природе, вы человек свободолюбивый. Сегодня вы проявите свою интеллигентность и уравновешенность. Ваши взгляды окажутся прогрессивными. Как правило, вы всегда стремитесь к большим высотам, постарайтесь не переоценить свои возможности. Слишком тяжелый, нудный и однообразный труд – это не для вас. Хотя, в принципе, вы держитесь за свою работу и выполняете ее с энтузиазмом.



Козерог

Сегодня вы будете заниматься исключительно своим делом, и ни на что не станете отвлекаться. Более того, проявите исключительную добросовестность в своем труде. Сегодня вы определитесь со своими целями. И даже если решение этих целей окажется медлительным, вы все равно сделаете все, чтобы их достичь. Ваше хобби будет вызывать удивление у окружающих.



Водолей

Текущее положение планет говорит, что вам стоит избегать двусмысленных ситуаций в отношении своей пассии. Одинокие Водолеи в этот день будут окружены со всех сторон поклонниками. Возможно, вам будет непросто сделать свой выбор и остановиться на одной кандидатуре.









Рыбы

Для вас зеркало – это способ увидеть состояние вашего здоровья. Взгляните в него, что вы видите. Все недостатки и проблемы здоровья отпечатываются на ваших кожных покровах. Присмотритесь к своему здоровью, в этот день вы будете склонный к аллергическим реакциям.





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