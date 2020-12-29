Гороскоп на 29 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 29 дек 2020 | 08:29

Звезды гороскопа вряд ли дадут вам спокойно усидеть на месте.



Овен

Овну неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник, позвать в гости друзей, особенно тех, с кем он давно не виделся. И не обязательно привязывать праздник к какому-либо поводу или дате.







Телец

Тельцу совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно, куда – сегодня для Тельца главное совершить если не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку.



Близнецы

Близнецам захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана.



Рак

Чем-чем, а сдержанностью Рак сегодня отличаться не будет! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится.



Лев

Льва потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом. При этом его эмоции не будут выплескиваться через край, просто Льву будет приятно находиться в веселых компаниях.

Дева

Поведение Девы не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий! Деве может даже на время показаться, что она выше этого, но окружающие это не оценят.



Весы

Эмоции Весов то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Весам захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным.



Скорпион

День у Скорпиона будет насыщен общением с самыми разными людьми! Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Скорпиона.



Стрелец

На повестке дня у Стрельца первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа сегодня склоняют Стрельца мало.



Козерог

В мысли Козерога настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит, но и противиться такому поветрию тоже не стоит.



Водолей

Что-что, а информационный голод Водолею не грозит! Он рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен: Водолей может даже и не заметить, как сам станет разносчиком каких-нибудь слухов.









Рыбы

Рыбам крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом.





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