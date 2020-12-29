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Гороскоп на 29 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 29 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 29 дек 2020 | 08:29

Звезды гороскопа вряд ли дадут вам спокойно усидеть на месте. 

Овен
Овну неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник, позвать в гости друзей, особенно тех, с кем он давно не виделся. И не обязательно привязывать праздник к какому-либо поводу или дате.



Телец
Тельцу совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно, куда – сегодня для Тельца главное совершить если не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку.

Близнецы
Близнецам захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. 

Рак
Чем-чем, а сдержанностью Рак сегодня отличаться не будет! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится.

Лев
Льва потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом. При этом его эмоции не будут выплескиваться через край, просто Льву будет приятно находиться в веселых компаниях.

Дева
Поведение Девы не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий! Деве может даже на время показаться, что она выше этого, но окружающие это не оценят.

Весы
Эмоции Весов то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Весам захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. 

Скорпион
День у Скорпиона будет насыщен общением с самыми разными людьми! Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Скорпиона. 

Стрелец
На повестке дня у Стрельца первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа сегодня склоняют Стрельца мало. 

Козерог        
В мысли Козерога настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит, но и противиться такому поветрию тоже не стоит.

Водолей
Что-что, а информационный голод Водолею не грозит! Он рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен: Водолей может даже и не заметить, как сам станет разносчиком каких-нибудь слухов.



Рыбы
Рыбам крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. 

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