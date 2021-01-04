Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня | 04 янв 2021 | 09:49
Звезды гороскопа обещают день чистоты: начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе.
Точный гороскоп Овен на сегодняВ Овне может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит. День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих.
Точный гороскоп на сегодня Телец
Телец способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать.
Самый точный гороскоп на сегодня БлизнецыБлизнецы будут склонны говорить то, что думают, прямо в лицо. И им будет что сказать, ведь день наделяет их способностью замечать даже самые мелкие недостатки.
Смотреть гороскоп на сегодня РакРаку не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Рак ни делал, ему следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох.
Гороскоп на сегодня для знака ЛевЛьву следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Лев рискует оказаться втянутым.
Точный гороскоп на сегодня Дева
Дева будет строга, но справедлива, – по крайней мере, так ей будет казаться. Она будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способна приравнять к саботажу.
Точный гороскоп на сегодня ВесыУ Весов есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром. День наделяет их равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Весы будут отлично ладить с окружающими.
Точный гороскоп на сегодня СкорпионГороскоп дает Скорпиону шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Скорпиона.
Смотреть гороскоп на сегодня СтрелецСтрелец будет педантичным и внимательным, как никогда. От его пристального взгляда ничто не укроется: гороскоп обещает Стрельцу отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности.
Точный гороскоп на сегодня КозерогЗвезды гороскопа советуют Козерогу избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Козерогу стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей.
Точный гороскоп на сегодня Водолей
В отношениях с людьми многое может раздражать Водолея, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Водолей захочет докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя.