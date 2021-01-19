Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 19 янв 2021 | 08:41

Звезды говорят, что вам нужно отдохнуть и прийти в себя. Постарайтесь побольше спать и наслаждаться спокойной жизнью.



Овен

Будет возможность побывать в каких-то интересных местах, посетить мероприятия, которые вам нравятся. Любыми делами лучше заниматься вместе с единомышленниками: это заметно увеличит ваши шансы быстро достичь нужного результата.







Телец

Возможны проблемы в романтических отношениях. Не исключено неожиданное возникновение любовного треугольника, пока весьма зыбкого, но все же заставляющего испытывать дискомфорт. К счастью, сейчас можно изменить ситуацию. Интуиция подскажет, как это сделать.



Близнецы

Возможны незначительные напрасные расходы, мелкие финансовые проблемы. Лучше не заключать серьезных сделок. День связан со снижением жизненного тонуса, самочувствие может ухудшиться. Старайтесь избегать серьезных физических нагрузок.



Рак

Нежелательно посещение светских мероприятий: там вас могут ждать неприятные встречи. Не исключено, что с вами захотят общаться люди, с которыми вы предпочли бы не иметь дела. Нужно будет дать им отпор.



Лев

Вечер подходит для общения с друзьями. Они порадуют вас хорошими новостями. Могут появиться новые общие планы, скорее всего, связанные с совместными поездками, отдыхом или творчеством. Сейчас вы готовы поддержать самые смелые идеи, но обещаний лучше не давать – скорее всего, чуть позже вы передумаете.

Дева

Будьте осторожнее с новыми знакомыми. Они могут использовать информацию, полученную от вас, в собственных интересах. Возможны неожиданные визиты. Гости придут не только приятно провести время, но и обсудить дела.



Весы

Неплохой день для новых знакомств. Вы хорошо ладите с людьми, легко находите с ними общий язык, быстро производите хорошее впечатление. Можно узнать много интересного. Вы прислушиваетесь к мнению окружающих, и правильно делаете: это помогает взглянуть на события недавнего прошлого с новой точки зрения, понять, где вы допустили ошибки.



Скорпион

Неоднозначный день. Вы настроены решительно и готовы на многое, но далеко не всегда выбираете лучшие методы для достижения своих целей. Некоторые представители знака совершат поступки, о которых позже придется пожалеть. Но многие ошибки можно исправить, если быстро признать их, а не делать вид, что все так и было задумано.



Стрелец

Вы рискуете совершить необдуманный шаг, который будет иметь весьма неприятные последствия. Напряженная ситуация в личной жизни заставляет нервничать, кидаться из одной крайности в другую. Постарайтесь не поддаваться минутным порывам и руководствоваться здравым смыслом. Чем меньше эмоции будут влиять на ваши решения и поступки, тем лучше.



Козерог

Неплохой день. Будет возможность заняться чем-то интересным, приятно провести время. Не нужно спешить, можно обойтись без риска, избежать опасностей и напряженных моментов. Будет возможность хорошо отдохнуть. Вам очень полезно отвлечься от рутинных однообразных дел, заняться чем-то другим.



Водолей

Непростой день для общения, могут возникнуть принципиальные разногласия с близкими людьми. Самые впечатлительные задумаются о том, можно ли в сложившейся ситуации сохранить существующие отношения. Руководствуйтесь интуицией: ее подсказки сегодня вернее и полезнее доводов логики.









Рыбы

Постарайтесь сохранить спокойствие и не принимать близко к сердцу мелкие разногласия, споры на бытовые темы. Домашние проблемы далеко не так серьезны, как кажется на первый взгляд, все трудности преодолимы. Если речь пойдет о чем-то важном, близкие люди встанут на вашу сторону, поддержат во всем.





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