Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 04 фев 2021 | 09:05

Сконцентрируйтесь на работе и закончите все, что вы себе наметили на этот день. Чувство выполненного долга наполнит вас удовлетворением и зарядит на новые победы.



Овен

Будьте осторожны, если хотите добиться успеха. Рисковать крайне нежелательно. Вероятность того, что обстоятельства сложатся благоприятным для вас образом, минимальна, а на карту вы склонны ставить слишком многое. Так что лучше выбирать пусть и менее эффективные, но более надежные способы добиться цели, идти знакомым путем, а не искать новый.







Телец

Постарайтесь избежать скуки: она сегодня действует на вас разрушительно. Поэтому нужно э заняться чем-нибудь полезным или интересным. Найти дело, которое по-настоящему увлечет вас, помогут друзья. Напоминают о себе старые знакомые, общение с ними очень радует.



Близнецы

В начале дня возможны не самые приятные известия. Не исключено, что придется изменить планы, отложить на потом дела, которыми хотелось бы заняться как можно скорее. Но вы не утратите оптимизма и надежды на благоприятный исход. И окажетесь правы: ситуация медленно, но верно меняется к лучшему.



Рак

У вас появятся очень мудрые мысли и удачные идеи. Одно плохо: есть опасность быстро забыть их. Поэтому поторопитесь записать свои озарения или обсудить их с теми, чье мнение для вас важно. Стоит прислушаться к тому, что говорят другие. Не исключено, что вы почти случайно получите какую-то важную информацию.



Лев

Возможны мелкие травмы, будьте аккуратны во время работы с острыми инструментами и занять спортом. Отправляясь в поездку, возьмите с собой побольше денег: расходы могут оказаться выше, чем вы думали.

Дева

У вас появятся очень мудрые мысли и удачные идеи. Одно плохо: есть опасность быстро забыть их. Поэтому поторопитесь записать свои озарения или обсудить их с теми, чье мнение для вас важно. Стоит прислушаться к тому, что говорят другие. Не исключено, что вы почти случайно получите какую-то важную информацию.



Весы

Это важный день. Сейчас любой, даже самый незначительный, промах может крайне негативно сказаться на дальнейшем развитии событий. Поэтому старайтесь не рисковать, не спешить и обдумывать каждый свой шаг. Окружающие охотно дают советы, но не всегда им стоит следовать: многие просто не понимают, в какой ситуации вы оказались.



Скорпион

Отличный день для общения. Вы сможете показать себя с лучшей стороны, очаровать и покорить новых знакомых. Изменят свое мнение те, кто прежде был о вас невысокого мнения. Даже недавние недоброжелатели могут встать на вашу сторону, поняв, что так будет куда проще достичь успеха.



Стрелец

Первая половина дня приносит много интересных идей. Чаще всего они связаны не с работой, а с вашими увлечениями или личной жизнью. Торопиться с их реализацией не стоит: обдумайте все как следует, прежде чем начинать действовать. Не лишним будет посоветоваться с людьми, мнению которых вы доверяете.



Козерог

Могут возникнуть семейные проблемы. Их решение отнимет много времени. Только вы способны оказать помощь человеку, попавшему в трудную ситуацию, или дать ему действительно полезный совет. Неудивительно, что многие обращаются к вам за поддержкой. К сожалению, некоторым придется отказать, и не так-то просто будет решить, кому именно.



Водолей

Велика вероятность новых знакомств, но едва ли начнутся серьезные отношения. Впрочем, сейчас вы готовы довольствоваться приятным общением. Эмоциональный фон дня благоприятен, многие проблемы отходят на второй план, не мешая вам радоваться жизни и пользоваться удачным стечением обстоятельств. Небольшие задержки в делах не огорчают и не тревожат. Вы уверены, что чуть позже обязательно добьетесь своего, и тут интуиция вас не подводит.









Рыба

Влияние позитивных тенденций будет таким сильным, что даже пессимисты задумаются о том, действительно ли все так плохо, как им казалось совсем недавно. Появятся новые цели и планы. Вы испытываете трепет, когда думаете о том, сколько всего нужно сделать. К счастью, ситуация не требует немедленных действий; это успокаивает.





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