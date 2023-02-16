Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:39, 16 фев 2023

Этот благоприятный день проходит достаточно спокойно. Он хорошо подходит для того, чтобы вернуться к каким-то старым делам, завершить проекты, работа над которыми была начата раньше. Старайтесь быть разборчивыми в средствах. Сейчас лучше не рисковать и не прибегать к сомнительным методам.







Будет возможность наладить какие-то отношения, которые в последнее время складывались непросто, восстановить старые связи. Это касается и деловой, и личной сферы. Не исключены удачные совпадения, благодаря которым завяжутся полезные знакомства.



Овен

Благоприятное стечение обстоятельств и удачные идеи помогут преуспеть в работе представителям знака, которые не боятся пробовать новое, готовы отбросить стереотипы и предрассудки. Однако многое зависит от того, сможете ли вы сохранить спокойствие, не поддаться дурному влиянию и не пойти на поводу у своих мимолетных эмоций, которыми могут ловко воспользоваться ваши недоброжелатели.



Телец

Подходящий день для того, чтобы обдумать какое-нибудь серьезное и важное дело. Мыслительные процессы протекают легко и плодотворно, хорошие идеи не заставляют себя ждать. Вы очень наблюдательны и не упустите из виду ни одной детали, заслуживающей внимания. Можно подписывать документы, заключать долгосрочные договоры.



Близнецы

Сегодня вы можете рассчитывать только на себя. Ждать от кого-то помощи и поддержки не стоит; если вами окажут услуги, то исключительно медвежьи. Возможны разногласия с недавними союзниками. Любые критические замечания выбивают вас из колеи надолго.



Рак

Сегодня для вас особенно важны поддержка и одобрение окружающих. Вы их наверняка получите, но, возможно не в желаемом количестве. Не стесняйтесь хвалить себя самостоятельно – это тоже поднимает настроение. Будьте внимательны к своим союзникам, покажите, что вы их цените; это пойдет на пользу не только отношениям, но и вашему общему проекту.



Лев

Отличное настроение и чувство юмора помогают вам быстро справляться со всеми трудностями. Ваши успехи привлекают всеобщее внимание, есть шанс найти новых поклонников и обрести настоящих друзей. На любых светских мероприятиях вы будете в центре внимания. Можно воспользоваться благоприятным моментом и обсудить с влиятельными людьми какие-то важные для вас деловые вопросы.





Дева

Вы самокритичны и требовательны к себе. Это оказывается весьма полезным, поскольку сегодня вам предстоит разобраться в своих чувствах и по-новому оценить недавно совершенные поступки. Главное – не забывать о собственных достижениях, иначе настроение может испортиться. Хвалите себя сами или найдите кого-то, кто будет делать это столь же искренне.



Весы

Пришло время заняться делами, до которых у вас долго не доходили руки. Вы получаете ответы на все вопросы, которые вас интересуют, и ответы эти вас радуют. Возможны неожиданные встречи, приятные знакомства; вы производите хорошее впечатление, показываете себя с лучшей стороны, почти не прикладывая для этого усилий.



Скорпион

Нежелательно принимать важные решения самостоятельно, лучше посоветоваться с людьми, мнению которых вы доверяете. День не слишком благоприятен с точки зрения финансов, вероятны напрасные расходы и серьезные потери. Однако есть шанс добиться успеха в деле, с которым не справились ваши друзья.



Стрелец

Подходящий день для начала новых дел, в том числе – сложных, масштабных, требующих участия многих людей. Вам удастся собрать группу единомышленников, заручиться поддержкой влиятельных особ. Если вам хочется кардинально изменить свою жизнь, не теряйте времени даром: день как будто специально создан для этого.



Козерог

Избегайте любых рискованных начинаний – в этот день вероятность того, что вам повезет и вы отделаетесь легким испугом, минимальна. Высока вероятность ошибок в бизнесе. Нежелательно принимать важные решения самостоятельно, рекомендуется посоветоваться с человеком, которому вы доверяете.



Водолей

Появляются новые интересные идеи, вы находите массу способов приятно провести время. Есть шанс воплотить в жизнь какие-то давние замыслы, быстро решить проблемы, над которыми вы и ваши близкие долго ломали голову. Благоприятный день для разнообразных творческих экспериментов.









Рыбы

За этот день нужно успеть сделать очень многое, не исключено, что к концу его вы совершенно выбьетесь из сил. К счастью, вам готовы помочь друзья и близкие, благодаря их вмешательству многие проблемы решатся быстро. Непросто сохранять спокойствие на деловых встречах: они проходят не совсем так, как вы ожидали. Стоит обратить внимание на свой внешний вид – сегодня вас встречают по одежке, и если вы хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, оденьтесь соответствующим образом.

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