Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:25, 03 фев 2022

Не исключены незапланированные поездки. Они складываются необычно, преподносят массу сюрпризов. В пути не исключены и необычные знакомства. Они вряд ли положат начало каким-то серьезным отношениям, но помогут узнать много интересного. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Веселый и очень интересный день, события которого наверняка поднимут вам настроение, помогут оставить в прошлом какие-то сомнения и тревоги. Многие Овны по-иному взглянут на вещи, которые прежде их огорчали. Появляются новые цели; вскоре станет ясно, как можно достичь их. Главное – не торопиться. Скорее всего, благоприятный момент для решительных действий наступит чуть позже.



Телец

Благоприятный день, одинаково хорошо подходящий и для завершения старых дел, и для начала новых. Вы не строите иллюзий, реально оцениваете свои силы, поэтому наверняка не будете разочарованы. Необычные задачи не пугают вас, а вызывают энтузиазм. Вы готовы бороться и с обстоятельствами, и с соперниками, и с собственными слабостями.



Близнецы

Сегодня у вас многое получается хорошо. Возможен прогресс в деле, которому вы прежде отдавали массу сил и времени. Не исключено, что удачно для вас решатся юридические вопросы, которые долго не давали покоя. Несколько хорошо обдуманных шагов помогут положить конец конфликту, причинявшему немало беспокойства в последнее время.



Рак

Спокойный благоприятный день. Один из тех, когда можно браться за самые разные дела, не сомневаясь, что удастся достичь нужного результата. Вам во многом везет, вы стараетесь извлечь максимум пользы из любого совпадения, неожиданного события. Окружающие смотрят на вас с интересом и легкой завистью: им-то не удается достичь таких успехов.



Лев

Спокойный благоприятный день, отлично подходящий для того, чтобы наводить порядок, завершать то, что было начато раньше. Будет возможность вернуться к каким-то старым планам, реализовать идею, к которой вы долгое время не решались подступиться.





Дева

Трудный и утомительный день. Нужно сделать многое, причем сразу становится ясно: помогать вам никто не собирается. Не исключено, что придется вновь вспомнить о каких-то старых проблемах, поскольку выяснится: до их решения еще далеко.



Весы

Будьте терпеливы. Достичь поставленных целей удается далеко не сразу. Действуйте последовательно, старайтесь избегать любой суеты и неразберихи. Значительная часть дня будет посвящена исправлению чужих ошибок, решению проблем, возникших не по вашей вине. Все это утомительно и не лучшим образом сказывается на настроении.



Скорпион

Будьте терпеливы. Едва ли удастся быстро решить все возникшие проблемы, получить ответы на вопросы, которые в последнее время не давали вам покоя. Не всегда вам понятны поступки окружающих; старайтесь реагировать спокойно, избегать конфликтных ситуаций. Позже вы не раз поблагодарите себя за то, что смогли сохранить самообладание в сложные моменты.



Стрелец

Очень противоречивый день. Он открывает новые возможности, но воспользоваться ими оказывается нелегко. Не все представители знака смогут сделать то, что задумали; не исключено что менять планы нужно будет в последний момент, и из-за этого вам придется понервничать.



Козерог

Благоприятный день, интересный и многообещающий. Вы не боитесь браться за сложные дела, при этом правильно оцениваете свои силы, понимаете, где стоит проявить настойчивость, а где лучше отступить. Часто помогают старые знакомые, причем вам не приходится просить их об этом. Не забудьте отблагодарить своих союзников: это важно и для них, и для вас.



Водолей

Отдохните. Этот день не подходит для того, чтобы браться за что-то принципиально новое, решать сложные задачи. Многим Водолеям оказывается трудно довести начатое до конца, даже когда речь идет о чем-то простом и понятном, давно знакомом. Хорошо, если рядом будут внимательные помощники, которые вовремя укажут вам на досадные ошибки. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям: в них часто есть здравое зерно.









Рыбы

Эмоциональный фон отличается напряженностью. Вы чаще обычного создаете себе проблемы просто потому, что делаете или говорите что-то, не подумав о возможных последствиях своих слов и поступков. Порой возникают конфликты с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили.





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