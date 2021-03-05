Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 05 мар 2021 | 09:13

Сегодня всем знакам Зодиака лучше обратить внимание на свое здоровье. День идеально подходит для занятий спортом и улучшения настроения.



Овен

Веселый и очень интересный день, события которого наверняка поднимут вам настроение, помогут оставить в прошлом какие-то сомнения и тревоги. Многие Овны по-иному взглянут на вещи, которые прежде их огорчали. Появляются новые цели; вскоре станет ясно, как можно достичь их. Главное – не торопиться. Скорее всего, благоприятный момент для решительных действий наступит чуть позже.







Телец

Не будьте сегодня упрямыми и амбициозными, тем более напоказ. Кроме того, день неблагоприятный для индивидуальных начинаний в карьере. Даже если вам покажется, что вы полны активности и энтузиазма, это будет ложный знак. Возможно, ближе к вечеру, вы испытаете упадок сил, он вызван нагрузками прошедшего дня. Именно поэтому вам не стоит сегодня посещать шумных коллективных мероприятий и брать на себя кучу обязательств.



Близнецы

Не исключено, что какая-то нелепость в общении с пассией заставит вспомнить Близнецов о проблеме, которые они считали давно решенной. Тем не менее, придется приложить усилия для улаживания досадной мелочи. Одинокие Близнецы изменят мнение о потенциальном партнере.



Рак

Благоприятный день, одинаково хорошо подходящий и для завершения старых дел, и для начала новых. Вы не строите иллюзий, реально оцениваете свои силы, поэтому наверняка не будете разочарованы. Необычные задачи не пугают вас, а вызывают энтузиазм. Вы готовы бороться и с обстоятельствами, и с соперниками, и с собственными слабостями.



Лев

Сегодня у вас многое получается хорошо. Возможен прогресс в деле, которому вы прежде отдавали массу сил и времени. Не исключено, что удачно для вас решатся юридические вопросы, которые долго не давали покоя. Несколько хорошо обдуманных шагов помогут положить конец конфликту, причинявшему немало беспокойства в последнее время.



Дева

Наступил день, когда можно наконец-то дойти до какого-нибудь тренажерного или фитнес зала и купить абонемент на месяц вперед. Это позволит не откладывать занятия спортом снова в дальний ящик, и тогда в скором времени вы сможете не только скинуть лишний вес, но и укрепить сердечную мышцу. А она очень нуждается в поддержке и тренировке, так как риск инфаркта высок как никогда.

Весы

Спокойный благоприятный день. Один из тех, когда можно браться за самые разные дела, не сомневаясь, что удастся достичь нужного результата. Вам во многом везет, вы стараетесь извлечь максимум пользы из любого совпадения, неожиданного события. Окружающие смотрят на вас с интересом и легкой завистью: им-то не удается достичь таких успехов.



Скорпион

Спокойный благоприятный день, отлично подходящий для того, чтобы наводить порядок, завершать то, что было начато раньше. Будет возможность вернуться к каким-то старым планам, реализовать идею, к которой вы долгое время не решались подступиться.



Стрелец

Лучшее время для избавления от лишнего веса не найти. Поэтому сегодня можно либо начать соблюдать диету, либо просто устроить себе какой-нибудь разгрузочный день. А учитывая, что поджелудочная железа сегодня даст небольшой сбой в работе, то идеальным рационом станет вареная гречка и куриная грудка. При этом от слишком активной деятельности надо отказаться. Пешая прогулка – вот лучшая нагрузка сегодня.



Козерог

Переменчивое настроение Козерогов может привести к попыткам решать проблемы на эмоциях, что вряд ли будет конструктивным. Скорее всего, партнер чутко уловит ваше состояние, но разговор о делах все же лучше отложить. Если вы пока одиноки, уделите внимание уходу за внешностью.



Водолей

Трудный и утомительный день. Нужно сделать многое, причем сразу становится ясно: помогать вам никто не собирается. Не исключено, что придется вновь вспомнить о каких-то старых проблемах, поскольку выяснится: до их решения еще далеко.









Рыбы

Возможны незначительные финансовые потери, неудачные покупки. Многие Рыбы тратят деньги на то, что им совсем не нужно, поддавшись чужому влиянию. Поэтому ходить по магазинам лучше в одиночестве, а решения о покупках принимать самостоятельно, что бы вам ни советовали.





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