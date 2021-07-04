Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

11:18, 04 июл 2021

Отличный плодотворный день, который дает шанс справиться с самыми разными делами. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Не будьте сегодня упрямыми и амбициозными, тем более, напоказ. Кроме того, день неблагоприятный для индивидуальных начинаний в карьере. Даже если вам покажется, что вы полны активности и энтузиазма, это будет ложный знак. Возможно, ближе к вечеру, вы испытаете упадок сил, он вызван нагрузками прошедшего дня. Именно поэтому вам не стоит сегодня посещать шумных коллективных мероприятий и брать на себя кучу обязательств.







Телец

Начало дня может быть непростым, но расстраиваться из-за утренних происшествий не стоит. Они не будут иметь серьезных последствий, да и вообще вряд ли повлияют на вашу жизнь. Вероятны небольшие финансовые потери, лучше не торопиться с покупками.



Близнецы

Могут возникнуть какие-то проблемы в общении. Не исключены и разногласия с людьми, с которыми вас связывают деловые интересы или планы, касающиеся бизнеса. Вы найдете способ преодолеть все трудности, хоть и не сразу.



Рак

Радует общение со старыми знакомыми. Не исключено, что появится повод для небольшого праздника, домашней вечеринки, на которой всем будет весело. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.



Лев

Благоприятный день. Преобладает влияние позитивных тенденций. Можно браться за самые разные дела: у вас многое получается хорошо. Вероятны большие успехи там, где требуются фантазия, творческий подход, умение подходить к делам с неожиданной стороны.

Дева

В личных делах можно полагаться на интуицию, ее подсказки всегда своевременны и точны. Именно благодаря им удастся найти верные слова для непростого разговора с человеком, который вам очень дорог. Некоторые представители знака смогут помириться с теми, с кем были в ссоре.



Весы

Начните день с решения финансовых вопросов. Там, где дело касается денег или имущества, ваша интуиция дает точные подсказки. Возможным становится решение проблемы, которая в последнее время не давала вам покоя. Вы определитесь с планами и станете смотреть в будущее с большим оптимизмом.



Скорпион

В начале дня будет нелегко держать себя в руках. Слишком много появляется противоречивых желаний, да и эмоции могут оказаться настолько сильными, что к доводам здравого смысла вы просто не прислушаетесь. К счастью, со временем ситуация стабилизируется, а ваши отношения и с собой, и с окружающим миром, станут более гармоничными.



Стрелец

Отличный день, который дает шанс добиться успеха во многих делах. Вы верите в свои силы и правильно делаете. Звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться для достижения важных целей. Будет возможность найти новых союзников, познакомиться с людьми, которые помогут в реализации ваших идей.



Козерог

Вы сегодня будете нуждаться в общении, и независимо от того, в коллективе или в кругу близких людей. Вам будет важно, чтобы вас выслушали и поняли. Лишь только к вечеру вы немного успокоитесь и станете ценить минуты покоя, отказавшись от многих дел. Вам будет свойственно быть непоследовательными и впечатлительными. А если будете слишком перенапрягаться на работе, то можете подорвать свое здоровье.



Водолей

Старайтесь сохранять самообладание. Это не так-то легко, особенно в первой половине дня, когда окружающие как будто специально выводят вас из равновесия. Нарушаются договоренности, которых раньше удалось достичь не без труда. Иногда вам приходится проявлять чудеса деликатности, чтобы избежать конфликтов.









Рыбы

Начало дня удачно. Это время дает шанс найти ответы на многие давние вопросы, сделать то, что прежде не получалось. Вы изобретательны, часто действуете не так, как другие, и именно поэтому раньше приходите к цели.





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