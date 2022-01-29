Гороскоп на сегодня, 29 января 2022 года, для всех знаков зодиака

09:26, 29 янв 2022

Возможны необычные встречи, удивительные знакомства. Вам легко понравиться окружающим: достаточно вести себя естественно, мало кто способен сопротивляться вашему обаянию. Не исключено начало романтических историй. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Подходящий день для того, чтобы рассказывать о себе, делиться своими идеями. О достижениях можно особенно не распространяться: о них и так станет известно, а хвастаться вам ни к чему. Не исключены интересные предложения, некоторые Овны смогут заняться именно тем делом, которое их особенно увлекает.



Телец

Отличный день для того, чтобы решать финансовые вопросы и заключать сделки. Не исключены и денежные поступления. Вы сразу поймете, как лучше распорядиться потраченной суммой, не потратите ее на пустяки. Интуиция безошибочно подсказывает, на чем стоит сосредоточиться. Легко найти помощников; сегодня многие готовы встать на вашу сторону.



Близнецы

Интересный плодотворный день. У вас появляются новые идеи, взяться за их воплощение в жизнь хочется немедленно. Часто вам везет, вы оказываетесь в нужное время в нужном месте, не упускаете шанс решить важные вопросы. Не стоит откладывать дела на потом: сейчас справиться с ними можно быстро.



Рак

Отличный плодотворный день. Вы стремитесь добиться многого и не хотите сидеть без дела. Удается удерживать в голове массу вещей одновременно, ни о чем не забывать и не допускать промахов. Можно обращаться за поддержкой к старым знакомым, они будут рады вам помочь или дать толковые советы. Вероятны небольшие, но очень своевременные денежные поступления.



Лев

Подходящий день для начала сотрудничества, поиска новых деловых партнеров, а также укрепления связей. Вы хорошо понимаете, чего хотят окружающие, и находите способ заинтересовать каждого. На многих вы производите сильное впечатление; кто-то может влюбиться с первого взгляда. Не исключено начало романтических отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни.





Дева

День приятных знакомств и интересных встреч. Окружающие не раз приятно удивят вас. Люди, которых вы прежде недооценивали, покажут себя с лучшей стороны. Появляется возможность урегулировать давние деловые конфликты, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Поводов для новых разногласий и споров не возникает.



Весы

Начинается день спокойно, и вам это не очень нравится. Хочется ярких событий, интересных дел и больших побед. Что ж, у вас есть шанс получить все перечисленное. Начинайте действовать, занимайтесь тем, что вас по-настоящему увлекает. Звезды наверняка вас поддержат. Возможны встречи с людьми, у которых ваши таланты и личные качества вызовут неподдельное восхищение. Не исключено начало очень плодотворного сотрудничества.



Скорпион

Насыщенный беспокойный день. Вы будете заниматься не только своими, но и чужими делами, однако раздражать вас это не будет. Радует возможность сделать что-то полезное для других, немного изменить мир к лучшему. Вероятны необычные встречи; они помогут вам пересмотреть приоритеты, найти новые цели.



Стрелец

Трудновато сосредоточиться на работе. Хочется развлекаться и веселиться, но ситуация требует совсем другого: серьезного подхода к делам, ответственности и самодисциплины. Хорошая новость заключается в том, что время на отдых у вас все же останется. Все важные разговоры лучше вести в первой половине дня. Позже наступит время, больше подходящее для легкомысленных бесед, дружеских шуток и флирта.



Козерог

Неплохой день. Он станет еще лучше, если вы не будете расстраиваться из-за мелких неприятностей и ждать серьезных проблем, если хоть что-то идет не так. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто смотрит на жизнь позитивно и не критикует все вокруг. Первая половина дня подходит для начала сотрудничества, во второй лучше действовать самостоятельно.



Водолей

Вы так уверены в своих силах, что решительно беретесь даже за то, что прежде казалось невозможным. Шансы достичь успеха высоки, особенно у тех, кто рассчитывает исключительно на свои силы. Вы не боитесь нового и часто удивляете окружающих своими необычными решениями и поступками. Не все готовы разделить ваш взгляд на вещи, но вряд ли кто-то попытается помешать вам осуществить планы.









Рыбы

День может начаться с мелких неприятностей, но влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом. Благодаря поддержке звезд вы добьетесь даже большего, чем ожидали, сможете решить проблемы, которые долго не давали покоя. Некоторые Рыбы получат узнают что-то полезное для работы, другие познакомятся с людьми, которые помогут в осуществлении смелых планов.





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