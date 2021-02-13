Гороскоп на сегодня, 13 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 13 фев 2021 | 09:27

Настройтесь на романтический лад, полюбите себя и свое окружение. Постарайтесь отложить все несрочные дела на потом.



Овен

День подходит для решения нестандартных задач. Там, где требуется творческий подход, вам нет равных. Вряд ли возникнут преграды, которые не удастся преодолеть. Будет возможность проявить лидерские качества, благодаря им вы многого добьетесь.







Телец

День не подходит для решения сложных финансовых вопросов. Когда дело касается денег, и логика, и интуиция оказываются плохими помощниками, а ошибки могут привести к серьезным потерям. Можно обратиться за советом, если рядом есть человек, опыту которого вы абсолютно доверяете.



Близнецы

Нельзя назвать этот день особенно интересным и увлекательным, но надо признать, что проходит он неплохо. Вы поймете, как решить проблемы, которые давно вас беспокоят, и начнете действовать. Не исключены заманчивые деловые предложения, не исключено, что у вас будет шанс принять участие в работе над каким-то перспективным проектом.



Рак

Вы можете обращаться к близким за любой помощью, в том числе финансовой. Вам наверняка не откажут. Но не нужно злоупотреблять добротой окружающих. Там, где вы можете обойтись своими силами, лучше поступить именно так. Будьте осторожны с теми, кто буквально навязывает свою поддержку – скорее всего, позже эти люди потребуют какой-то серьезной благодарности.



Лев

Вряд ли стоит что-то глобально менять в жизни. Если вы бросите все силы на какое-то новое дело, пусть даже очень перспективное, ваши труды могут оказаться напрасными. Лучше сосредоточьтесь на том, что начали раньше. Есть шанс добиться успеха там, где вы на него совсем не рассчитывали.



Дева

Для вас очень важны ясность и определенность. Намеки, недомолвки, непонятные объяснения выводят вас из равновесия, заставляют злиться сначала на всех вокруг, а потом и на себя. Нужно будет о многом поговорить с близкими. Будьте совершенно откровенны, даже если опасаетесь, что это может причинить боль окружающим.

Весы

Можно что-то менять и в профессиональной, и в личной жизни. Вам удается внести нечто новое, не отказываясь от того, что было проверено временем. При этом изменения не вызывают дискомфорта, проходят очень гармонично и естественно.



Скорпион

День не принесет больших неожиданностей. Все происходящие события так или иначе связаны с поступками, которые вы совершили раньше. Однако вам потребуется некоторое время, чтобы разобраться в происходящем. Не торопите себя, собирайте нужную информацию, сопоставляйте факты.



Стрелец

Отложите крупные покупки и инвестиции, не спешите решать важные финансовые вопросы. Тут очень легко ошибиться, сделать то, о чем позже придется пожалеть. Иногда вы переоцениваете свои возможности и рискуете связать себя обязательствами, которые будет трудно выполнить.



Козерог

День неплохой, но довольно сложный. Придется заниматься делами, которые не вызывают у вас ни интереса, ни вдохновения. Трудитесь вы старательно, но без энтузиазма. Иногда именно это и мешает достичь успеха.



Водолей

Скорее всего, вам сегодня потребуется помощь. Вряд ли удастся самостоятельно справиться со всеми задачами, которые возникнут сегодня. Вас многие готовы поддержать, стоит только попросить. Можно обратиться к людям, которым вы прежде оказали какие-то услуги.









Рыбы

Влияние позитивных тенденций будет довольно слабым, но день все же пройдет спокойно. Ошибкой будет рассчитывать на легкие победы, головокружительные успехи, быстрое решение любых проблем. Но если вы спокойно и настойчиво идете к цели, то имеете все шансы достичь ее.





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