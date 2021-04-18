Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 18 апр 2021 | 09:20

Отношения с близкими не всегда складываются ровно, но вам удается сгладить острые углы. Обсуждение некоторых вопросов придется отложить. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Удачный день. Звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться, чтобы добиться каких-то давно поставленных целей, реализовать планы, которые казались слишком смелыми, чтобы воспринимать их всерьез. Полезно будет поговорить со старыми знакомыми: не исключено, что они дадут хорошие советы или предложат нечто интересное.







Телец

Вы решите сложные вопросы, отлично справитесь с делами, требующими внимания. Даже самые запутанные задачи не поставят вас в тупик. Могут появиться какие-то новые бизнес-идеи, планы, касающиеся коммерческой деятельности. Вскоре их можно будет обсудить с людьми, которые помогут в реализации задуманного.



Близнецы

Ответственный и серьезный подход к делам позволяет вам добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Вы правильно оцениваете свои возможности и не берете на себя обязательств, которые будет трудно выполнить. К тому же интуиция всегда подсказывает, за что нужно взяться в первую очередь, а что можно отложить на потом.



Рак

Вас ждет прекрасный день. Будет возможность решить многие важные вопросы, вы найдете способ преодолеть преграды, недавно возникшие на пути. Ваша изобретательность и творческий подход ко всему удивят многих. Окружающие заметят ваши таланты, о которых прежде не догадывались.



Лев

Не требуется долгих размышлений, чтобы понять, как следует действовать. Во-первых, ситуация сама по себе достаточно проста, во-вторых, интуиция дает верные подсказки. День хорошо подходит для творчества. Вы даете волю фантазии даже там, где это, казалось бы, и не требуется. Так рутинные дела становятся гораздо интереснее.

Дева

Возможны недоразумения, из-за которых не удастся закончить дела так быстро, как вы планировали. Однако к серьезным проблемам это не приведет; вы сделаете все возможное, чтобы избежать неприятностей. Во многих делах становится важным внимание к мелким деталям. Вам приходится сделать над собой усилие, чтобы не отвлечься, ничего не упустить из виду.



Весы

Будьте внимательны. Если в этот день вы допустите ошибку или совершите опрометчивый поступок, последствия могут быть неприятными. Желательно воздержаться от необдуманных шагов, в особенности – требующих серьезных финансовых затрат. Легкомысленное отношение к деньгам может привести к проблемам.



Скорпион

Многих проблем можно избежать, если проявить хладнокровие и самообладание, но не всегда это удается: вы нетерпеливы, не склонны искать компромиссы, часто настроены критически по отношению к окружающим. Некоторые Скорпионы недовольны жизнью в целом, но все свое раздражение направляют на кого-то одного. К счастью для всех, такое случается лишь с утра.



Стрелец

Будьте осторожны в первой половине дня: это напряженное время, когда легко допустить ошибку или совершить промах, огорчить человека, который вам дорог. К счастью, вскоре влияние негативных тенденций пойдет на спад и ситуация улучшится.



Козерог

Вы слишком большое значение придаете мелочам, беспокоитесь из-за вещей, на которые в другое время не обратили бы внимания. Прежде чем принять какое-то решение или перейти от размышлений к конкретным действиям, нужно успокоиться и все как следует обдумать. Не исключено, что вы поймете: волноваться не из-за чего.



Водолей

Возможны мелкие неприятности и недоразумения, но беспокоиться из-за них не стоит. Все быстро уладится, на любые возникающие вопросы вы вскоре найдете ответы. Сейчас особенно важно прислушиваться к подсказкам интуиции: они оказываются точнее и полезнее любых советов.









Рыбы

Будьте осторожны и старайтесь никуда не торопиться. Хорошо продуманные действия позволяют достичь отличных результатов, а то, что делается под влиянием момента, лишь приводит к неприятностям. Это справедливо и для слов: о сказанных сгоряча быстро приходится пожалеть, зато хорошо обдуманные и взвешенные суждения помогают завоевать уважение окружающих и добиться нужных результатов.





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