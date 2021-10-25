Гороскоп на сегодня, 25 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:10, 25 окт 2021

Трудно сдерживать раздражение, не обижаться. Держитесь подальше от босса, не вступайте в споры с коллегами. Даже с самыми близкими людьми держите дистанцию, не то рассоритесь в пух и прах из-за ерунды. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День отлично подходит для решения финансовых вопросов: интуиция не подводит вас и здесь. Вероятны выгодные сделки. Возможно, у вас появятся идеи, реализация которых позволит увеличить доходы.



Телец

Едва ли удастся одержать какие-то важные победы, но и серьезных проблем не возникнет. Полезно будет подумать о событиях прошлого, возможно, обсудить их с единомышленниками. Это может понять, что стоит делать дальше.



Близнецы

Вторая половина дня приносит новости, которое помогают определиться с планами на будущее. Становится ясно, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время, а что может подождать. Окончательные решения лучше принимать самостоятельно; советы не всегда полезны.



Рак

Плодотворный день. Можно не только добиться успеха в делах, блестяще справиться с решением сложных задач, но и укрепить свои профессиональные позиции. Люди, которые прежде вас недооценивали, понимают, как сильно ошибались. Не исключено, что давние знакомые предложат что-то интересное или помогут в реализации вашей смелой идеи.



Лев

Все получится, если вы постараетесь реально смотреть на вещи и не станете строить иллюзий. Лучше не ожидать от окружающих слишком многого, даже если они обещали поддержать вас в чем-то. Могут нарушаться договоренности, достигнутые раньше. Особенно переживать из-за этого не стоит; вскоре откроются новые возможности.

Дева

Можно добиться заметного прогресса в делах. Вы с энтузиазмом беретесь за все новое, не боитесь трудностей, которые могут возникнуть. Часто помогает опыт. Именно благодаря ему вы не совершаете ошибок, быстро принимаете верные решения. Окружающие это замечают, часто обращаются за советами, прислушиваются к вашему мнению.



Весы

Благоприятный день для общения. Можно обсуждать любые темы и вопросы, не опасаясь, что это приведет к конфликтам или вызовет споры. Вы хорошо понимаете людей, часто догадываетесь о том, что они не решаются сказать вслух. Становится совершенно ясно, чего можно ждать от новых знакомых и в чем вас готовы поддержать старые.



Скорпион

Радуют встречи со старыми друзьями. Находится масса интересных тем для разговора. Не исключено, что вы получите ответы на вопросы, над которыми долго размышляли. Новости, полученные вечером, помогут определиться с планами на будущее.



Стрелец

Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, больше подходит для отдыха, чем для работы или других полезных дел. Стоит уделить внимание близким. Им наверняка есть, что рассказать вам.



Козерог

Первая половина дня отлично подходит для деловых переговоров. Вы легко убеждаете оппонентов в своей правоте, можете заинтересовать новыми идеями даже тех, кто настроен скептически. Не исключено, что помощь в реализации задуманного вам предложат влиятельные люди, причем совершенно бескорыстно.



Водолей

Будет возможность решить какие-то домашние проблемы. Не исключено, что для этого потребуются расходы, но едва ли речь будет идти о значительных суммах. Вероятны небольшие денежные поступления, подарки.









Рыбы

День подходит для общения с близкими. Можно обсуждать любые важные вопросы, не опасаясь, что появятся поводы для разногласий и споров. Напротив, вы хорошо понимаете даже тех, с кем прежде не ладили.





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