Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 16 апр 2021 | 09:10

Следуйте своему решению, даже если оно вам кажется неправильным. Обдумайте все еще раз и вы поймете, почему его приняли. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Спокойный и довольно благоприятный день. Вы можете заниматься тем, к чему лежит душа – звезды обещают поддержать вас или, по крайней мере, не создавать лишних проблем. Приятным будет общение со старыми друзьями, не стоит отказываться от приглашения в гости или посещения светских мероприятий.







Телец

День подходит для решительных действий, проявления инициативы в делах. Можно рисковать, экспериментировать, пробовать новое, обсуждать свои планы с единомышленниками. Уверенность в своих силах прибавляет оптимизма. Вы не теряете его, даже если обстоятельства складываются не в вашу пользу. ъ



Близнецы

Удачный день. Едва ли возникнут сколько-нибудь серьезные проблемы. Жизненный потенциал высок, вы не устаете, даже если приходится много работать, решать сложные задачи, иметь дело с довольно неприятными в общении людьми. Можно заниматься строительством, готовиться к переезду, а также обсуждать вопросы, касающиеся смены работы.



Рак

Вы справитесь со всеми проблемами, которые может принести этот день. Он подходит для делового общения, обсуждения профессиональных перспектив, заключения сделок. Вероятны важные новости, касающиеся вашей работы. Вы обращаете внимание на важные детали, не упускаете ни одной мелочи, которая может иметь значение.



Лев

Первая половина дня благоприятна. Вы настроены серьезно, можете справиться со многими сложными делами, одержать важные победы. Но чем дальше, тем сильнее становится влияние неблагоприятных тенденций. Старайтесь сохранять оптимизм, не бросайте начатое: шанс справиться со всеми трудностями у вас есть.



Дева

Первую половину дня можно использовать для обсуждения любых важных вопросов. Вы внимательны, изобретательны, ведете переговоры очень дипломатично. Благодаря этому удастся найти решение, которое устроит всех. Кроме того, можно участвовать в разнообразных конференциях, семинарах, рекламных и благотворительных акциях. Общение приносит радость, вы легко завязываете новые знакомства.

Весы

Вы стремитесь к переменам, делаете все возможное, чтобы они произошли как можно скорее. Но результат ваших усилий не всегда соответствует ожиданиям, порой вы получаете совсем не то, к чему стремились. Но каким бы ни был результат, разочарованы вы не будете. Середина дня щедра на приятные сюрпризы, в том числе романтические.



Скорпион

Не торопитесь принимать важные решения. Если вы не соберете максимум информации прежде, чем делать какие-то выводы, то можете совершить серьезную ошибку. Советы, которые дают окружающие, по большей части бесполезны. Лучше руководствоваться собственным здравым смыслом.



Стрелец

Этот день будет сложным и утомительным. Достижение любой цели требует усилий. Иногда приходится много трудиться и довольствоваться самыми скромными результатами. Но все это лучше, чем сидеть без дела. Праздность для вас сейчас очень опасна: она навевает неприятные воспоминания и заставляет погрузиться в мрачные мысли.



Козерог

Напряженный и неоднозначный день. Трудно правильно оценить события, которые он приносит. Вы склонны недооценивать возникающие трудности и возможности своих соперников. Необоснованный оптимизм опасен: именно он заставляет вас закрыть глаза на то, на что стоило бы обратить внимание.



Водолей

Вы торопитесь действовать, именно с этим и связана большая часть проблем этого дня. Прежде, чем принять какое-то решение, сделайте паузу, дайте себе возможность все обдумать – возможно, ваше отношение к ситуации кардинально изменится. К тому же привычные методы часто оказываются неэффективными, нужно искать новые, а это тоже требует времени и размышлений.









Рыбы

Нужны разборчивость и осторожность в общении. Поддавшись порыву, вы можете сказать то, чего не следовало бы. Будьте немного сдержаннее, и вам удастся избежать многих трудностей, ссор и прочих неприятных моментов. Внимание к мелочам окажется очень полезным в делах. Именно благодаря ему вы не допустите ошибок, которые дорого обошлись бы.





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