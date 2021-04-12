Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 12 апр 2021 | 09:17

Наберитесь сил и постарайтесь полностью посвятить себя полезному. В этот день труд и усилия будут вознаграждены по заслугам. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Благоприятный день для любых дел, которые могут дать реальный практический результат. Вы энергичны и неутомимы, деловая активность высока, поэтому и шансы достичь успехов в работе высоки. Середина дня дает шанс успешно провести деловые переговоры, касающиеся долгосрочного сотрудничества.







Телец

Вероятны неожиданные успехи, прогресс в деле, которое особенно важно для вас. Трудности могут порой возникать, но не напугают вас – они временны и несерьезны, у вас достаточно упорства и находчивости, чтобы их преодолеть. Открываются новые возможности, воспользовавшись которыми, вы добьетесь успеха и получите признание.



Близнецы

Благоприятный день для общения, можно обсуждать важные вопросы как с близкими, так и с малознакомыми людьми. Пусть вас не пугает то несколько легкомысленное русло, в котором ведутся беседы: на самом деле все совершенно серьезно. Это день очень высокой интеллектуальной активности, поэтому не следует удивляться внезапным озарениям, гениальным идеям, приходящим в вашу голову.



Рак

День подходит для самых сложных дел. Можно решать важные вопросы, возвращаться к каким-то старым начинаниям, у вас хорошо получается даже то, с чем прежде не удавалось справиться. Вероятны неожиданные предложения о сотрудничестве, от которых не захочется отказываться.



Лев

Могут произойти интересные события, если вы не станете прятаться от жизни. Беда в том, что вы склонны к пессимизму и сомневаетесь в успехе даже неплохих идей. Именно это заставляет вас отвечать отказом на все поступающие предложения, предпочитать любому обществу уединение, держаться подальше от всего, что хоть немного напоминает авантюру.



Дева

Подходящий день для активных и решительных действий. Преграды на пути порой могут возникать, но вы обязательно преодолеете их, если проявите целеустремленность. Вы в хорошей форме, жизненный потенциал высок, и даже возросшие нагрузки не станут причиной переутомления. Можно заниматься спортом, физическим трудом, отправляться в далекие поездки.

Весы

Нужна разборчивость в общении. Слишком тесные контакты с недоброжелательно настроенными людьми могут привести к тому, что вы потеряете то, чем очень дорожите. Вас могут ввести в заблуждение, заставить делать то, чего вы не хотите. Можно самостоятельно приступать к реализации долгосрочных масштабных проектов, делать первые шаги по направлению к далекой, но заманчивой цели. Чем меньше вы зависите от других, тем больше шансов достичь успеха.



Скорпион

День подходит для публичных выступлений, деловых переговоров, светских мероприятий. О чем бы вы ни говорили, ваши доводы производят сильное впечатление, а обаяние никого не оставляет равнодушным. Можно решать серьезные вопросы, заниматься оформлением документов, подписывать договоры.



Стрелец

День трудный, но все же интересный. Складываются обстоятельства, в которых проявляются раннее скрытые таланты, открываются новые грани вашей личности. Верьте своим ощущениям, даже если они кажутся вам смутными, неясными. Не пытайтесь убедить себя в том, что другим кажется очевидным – сейчас нужно найти собственный путь.



Козерог

День трудный, но все же интересный. Складываются обстоятельства, в которых проявляются раннее скрытые таланты, открываются новые грани вашей личности. Верьте своим ощущениям, даже если они кажутся вам смутными, неясными. Не пытайтесь убедить себя в том, что другим кажется очевидным – сейчас нужно найти собственный путь.



Водолей

Вы деятельны и энергичны, и трудно себе представить что-то, что помешало бы вам достичь поставленных целей. Любые препятствия, возникающие на пути, вы попросту устраняете, совершенно при этом не напрягаясь. Вашим врагам можно только посочувствовать, уж очень худо им придется.









Рыбы

Подходящий день для поездок, смены обстановки. Новые впечатления обещают быть приятными. Вы отлично ладите с окружающими, можете найти новых друзей. Не исключены и романтические увлечения, одно из которых сыграет важную роль в вашей жизни.





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