Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 03 апр 2021 | 09:37

Оставьте позади все свои заботы. Постарайтесь не вспоминать в течение двух дней ни о чем плохом и максимально отдаться отдыху. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Удачный и очень плодотворный день. Вы добьетесь многого благодаря своим лидерским качествам. Отдавать распоряжения и руководить другими сегодня гораздо проще, чем действовать самостоятельно. Вы вдохновляете и воодушевляете старых знакомых, производите самое благоприятное впечатление на новых.







Телец

Едва ли кто-то догадается, что вы на самом деле не столь деятельны и энергичны, как кажется на первый взгляд. Но вы-то знаете, что нуждаетесь в спокойном отдыхе и возможности побыть наедине с собой. Сегодня посещение любых многолюдных собраний быстро утомляет вас, иногда даже от встреч с друзьями хочется отказаться, чтобы побыть дома.



Близнецы

Вряд ли удастся совершенно избежать проблем. Особенно часто они появляются там, где дело касается общения. Понять других людей вам сегодня будет гораздо труднее, чем обычно. Это касается и работы, и личной жизни. Порой в самых гармоничных романтических отношениях возникает напряженность, не исключены ссоры. Постарайтесь установить истинную причину разногласий: вам это вполне по силам.



Рак

Спокойный день. Он не приносит значительных событий или неожиданных перемен, дает возможность делать именно то, что вы планировали. К тому же эмоциональный фон отличается стабильностью, поэтому вы вряд ли будете всерьез переживать из-за мелких трудностей, которые порой могут возникать. Ничто не заставит вас разозлиться или расстроиться.



Лев

Сегодня вы отличаетесь редкой целеустремленностью. Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть, если захотите. Будет возможность урегулировать давние деловые разногласия, найти новых союзников. Ваш энтузиазм заразителен. Если вы занимаетесь тем, что вас действительно интересует, желающих помочь становится очень много.



Дева

Благоприятный день для общения. Сегодня вам будет легче, чем когда-либо, договориться со сложными, капризными, непредсказуемыми людьми. Во время обсуждений, порой очень бурных, к вашим доводам прислушиваются даже те, кто обычно интересуется только собственным мнением.

Весы

Благоприятный день для тех, у кого большие планы. Можно приступать к реализации грандиозных идей, решению масштабных задач. Легко сделать первые шаги к цели, многие препятствия вы преодолеваете, даже не замечая их. Поддержка близких будет весьма сдержанной, но это не должно вас беспокоить: свобода действий становится преимуществом.



Скорпион

Серьезных проблем не возникает, но настроение может быть не самым лучшим в течение всего дня. Сейчас вы можете беспокоиться, сами не зная почему, переживать из-за того, что не заслуживает внимания. Некоторых Скорпионов и вовсе терзают дурные предчувствия, для которых нет никаких оснований.



Стрелец

Удачный день для работы. Особенно хорошо вам дается решение вопросов, связанных с финансами. Деловое чутье будет очень острым, вероятны удачные сделки и инвестиции. Можно делать крупные покупки, в том числе и в кредит. Вы не ошибаетесь там, где дело касается денег, и даете отличные советы тем, кто обращается за ними.



Козерог

День складывается непросто. Из-за неожиданно открывшихся обстоятельств вам придется изменить свои планы, и это не обрадует ни вас, ни ваших близких. Поводом для обиды может стать любой пустяк, но истинная причина напряженности в отношениях – неоправданные ожидания, о которых вы даже не догадывались.



Водолей

Благоприятный день. Вам многое дается легко. Есть шанс добиться успеха в деле, которое еще недавно выглядело почти безнадежным. Вы видите возможности, которых не замечают другие, и используете их, даже если кто-то считает это не самым лучшим решением.









Рыбы

Нужно отдохнуть. День связан со снижением жизненного потенциала, вы быстро устаете, а при неблагоприятном стечении обстоятельств можете и заболеть. Поэтому поберегите себя, найдите время для профилактических процедур. В делах вы можете рассчитывать на помощь и поддержку друзей, хорошие советы родителей и других родственников.





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