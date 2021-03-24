Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 24 мар 2021 | 09:15

Отличный день для вложений и инвестиций, разгребите свои финансовые дела и постарайтесь поскорее рассчитаться с долгами. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Удачный интересный день. Он хорошо подходит для того, чтобы взяться за совершенно новые дела. Вы быстро всему учитесь, знаете, к кому можно обратиться за помощью в случае трудностей, а если допускаете ошибки – то вовремя замечаете их и быстро исправляете. К толковым советам вы прислушиваетесь, а на остальные просто не обращаете внимания.







Телец

День обещает интересные встречи. Будет возможность лично познакомиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Старайтесь вести себя непринужденно, не бойтесь нарушить формальности – только так и можно произвести хорошее впечатление. Не исключено, что вами заинтересуются очень влиятельные особы, их поддержка позволит быстро достичь поставленных целей.



Близнецы

Напряженный, но не такой уж плохой день. Трудные моменты чередуются с удачными, иногда вы добиваетесь даже большего, чем ожидали. Главное – не падать духом, если что-то идет не так. Вы склонны придавать слишком большое значение своим ошибкам, а они часто совсем незначительны и могут быть исправлены в считаные минуты.



Рак

Вы склонны выдавать желаемое за действительное, это может привести к серьезным трудностям. На подсказки интуиции рассчитывать не стоит: они или запаздывают, или оказываются неверны. Часто возникают разногласия с окружающими, вы очень остро реагируете на любые замечания, надолго запоминаете неприятные разговоры. Поступки окружающих кажутся нелогичными, и порой вам кажется, что люди ведут себя крайне странно лишь для того, чтобы вам досадить.



Лев

День сложится удачно для тех, кто не торопится действовать. Каждый шаг должен быть хорошо продуман. Еще лучше, если вы посоветуетесь с теми, кому доверяете: взгляд со стороны не помешает. Не пропускайте мимо ушей критические замечания, они могут оказаться полезными.



Дева

Благоприятный день для общения с близкими, семейных дел. Не возникнет серьезных конфликтов, а мелкие разногласия быстро удастся преодолеть. Часто вы с полуслова понимаете тех, с кем прежде не находили общего языка. Друзья могут порадовать хорошими новостями и неожиданными предложениями.

Весы

Вы стремитесь к самостоятельности во всем. Это часто огорчает близких, которые хотели бы помочь вам делом или советом. Нелегко будет избежать обид. Не уклоняйтесь от неприятных разговоров, постарайтесь провести их в максимально конструктивном ключе. Не исключено, что именно сегодня удастся найти решение проблем, которые в последнее время не давали вам покоя.



Скорпион

Вы понимаете, чего хотите, и знаете, на что готовы ради этого. Никто не заставит вас изменить мнение, отказаться от планов. Вы все делаете по-своему, а окружающие могут только смириться с этим – ничего другого им не остается. Ваше поведение не приводит к конфликтам и спорам. Напротив, отношения складываются гармонично.



Стрелец

День заставит поволноваться. Возможны какие-то неприятные открытия. Некоторые Стрельцы получат информацию, которая их очень огорчит. Но как бы сильны ни были негативные эмоции, вы не откажетесь от своих планов, не бросите начатое. Настойчивость дает шанс достичь цели или по крайней мере приблизиться к ней.



Козерог

Общение сегодня требует редкого терпения и такого же самообладания. Окружающие ведут себя на редкость странно. Одни не понимают вас и без конца задают вопросы, другие критикуют, третьи неловко пытаются втереться к вам в доверие. А вам нужны союзники – настоящие, надежные. Только на исходе дня станет ясно, где их можно найти.



Водолей

Пришло время принимать непростые решения. Делать это нужно самостоятельно, так что не пытайтесь свалить на кого-то ответственность или получить совет. Тянуть время тоже нельзя: звезды ждать не станут.









Рыбы

Удачный день. Вы не только со своими делами отлично справитесь, но и близким поможете в чем-то важном. При этом действовать в одиночку совсем не обязательно. Можно объединиться с людьми, которые разделяют ваши взгляды и интересы. Вместе вы добьетесь больших успехов.





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