Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 11 мар 2021 | 09:08

Если у вас ни на что не остается сил, подумайте, что делаете не так. Попробуйте сфокусироваться на каком-то одном деле, чтобы быть успешнее. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Вы настроены легкомысленно, поэтому можете совершить рискованные и необдуманные поступки. Но звезды на вашей стороне, поэтому серьезные неприятности вряд ли возникнут. Появляется возможность взяться за какое-то новое дело. Тут важно не переоценивать свои силы и не думать, что вам будут помогать все, кого вы об этом попросите.







Телец

День приносит пустые хлопоты и волнения, для которых нет никаких причин. Но все же назвать его плохим нельзя. Настройтесь на позитивный лад, и вы увидите новые возможности, поймете, на чем стоит сосредоточиться, чтобы добиться важной для вас цели. Не исключено, что придется учиться чему-то буквально на ходу; у вас это отлично получается, новая информация усваивается легко.



Близнецы

Довольно удачный и интересный день. Лучше заниматься делами несложными, но требующими аккуратности. Решение важных и запутанных задач лучше отложить на несколько дней – за это время у вас появятся интересные идеи. За советами стоит обращаться только к старым знакомым, жизненному опыту которых вы доверяете; от остальных вы сегодня вряд ли услышите что-то полезное.



Рак

Вас ждут удивительные встречи и невероятные совпадения. День полон сюрпризов, а также событий, последствия которых будут зависеть от ваших решений и поступков. Не поддавайтесь на провокации. Чем хладнокровнее и сдержаннее вы будете, тем меньше проблем у вас возникнет.



Лев

Запаситесь терпением, оно вам сегодня понадобится. Многие важные дела и планы приходится отложить на неопределенный срок. Возможны разногласия со старыми друзьями и единомышленниками. Не разделят ваших взглядов даже те, кто раньше был согласен с вами абсолютно во всем.

Дева

День вряд ли принесет какие-то приятные события, но влияние позитивных тенденций все же будет заметно. Постарайтесь провести побольше времени в кругу близких людей, готовых разделить ваши заботы и тревоги, поддержать и вместе с вами заняться чем-то интересным. Вам нужна приятная компания, поскольку наедине с собой вы предаетесь весьма мрачным мыслям.



Весы

Многих проблем удастся избежать, если вы вовремя проявите гибкость и пойдете на компромисс. Особенно это важно в общении с близкими людьми, которым кажется, что вы учитываете только собственные интересы, а на чужие просто не обращаете внимания. Если вы не готовы даже к минимальным уступкам, обсуждение важных вопросов лучше отложить.



Скорпион

Благоприятный день для общения, обсуждения вопросов, касающихся сотрудничества в любой сфере. Поделитесь своими идеями с союзниками и единомышленниками: их поддержка позволит быстро реализовать задуманное. Хорошо проходят встречи с новыми знакомыми. Вам не придется прикладывать усилий, чтобы понравиться людям, с которыми вы имеете дело. Нетрудно будет и влюбить в себя кого-нибудь – если, конечно, вы этого захотите.



Стрелец

Сосредоточьтесь. День не будет легким, но у вас есть шанс преодолеть все преграды, возникающие на пути. Будет шанс осуществить какие-то старые планы. Многое зависит от того, как будут складываться отношения с окружающими. Держитесь подальше тот тех, кто мог затаить на вас зло, позавидовать вашему успеху.



Козерог

Начало дня благоприятно. Будет возможность довести до конца какие-то начатые раньше дела, найти новых союзников и наладить отношения со старыми. Лучше ничего не откладывать на потом: во второй половине дня снизится деловая активность. То, чем вы с таким энтузиазмом занимались совсем недавно, покажется бессмысленным, но вы не сразу поймете, за что еще можно взяться.



Водолей

Неплохой день. Вам многое дается легко. Часто помогают окружающие, которым очень нравятся ваши смелые идеи. Если вы решите взяться за осуществление какого-то масштабного плана, то наверняка быстро найдете союзников, среди которых могут оказаться и очень влиятельные особы.









Рыбы

Возможны неприятные встречи, сложные разговоры. Какие-то планы придется отложить на потом: момент для их реализации сейчас явно не самый благоприятный. День подходит для легкого, ни к чему не обязывающего общения со старыми знакомыми, которые не слишком близки вам. В обществе таких людей вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно.





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