Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

10:29, 18 дек 2021

Могут появиться новые задачи. Решая их, вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Окружающие поймут, на что вы способны, оценят ваши таланты, знания и опыт. Стоит быть сдержаннее в общении: сейчас не стоит делиться секретами и планами на будущее. Чем меньше людей знает о важных для вас вещах, тем лучше. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День вряд ли принесет значительные успехи, не ознаменуется важными победами. Вы легкомысленны, уверены, что все хорошо сложится само собой. Но это, к сожалению, не так: ничего не получится, если вы не приложите усилий.



Телец

День хороших идей и смелых планов. Вы с оптимизмом смотрите в будущее и правильно делаете: часто именно уверенность в успехе позволяет быстро достичь нужных результатов. Возможны незапланированные поездки, неожиданные встречи. Вы быстро поймете, как себя вести, чтобы произвести хорошее впечатление.



Близнецы

День не так плох, как может показаться поначалу. Постарайтесь сосредоточиться на хорошем и не расстраиваться из-за мелких неудач. Возможны неожиданные визиты, причем они будут не слишком приятными. Не исключено, что напомнят о себе люди, с которыми вы предпочли бы больше никогда не иметь дела.



Рак

Начало дня обещает неожиданности и сюрпризы. В это время многое может пойти не по плану, но вы не растеряетесь, быстро примете верное решение. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы одержите верх над давними противниками.



Лев

Спокойный благоприятный день. У вас многое получается хорошо, удается довести до конца дела, начатые раньше. Успех возможен даже там, где вы его не ожидали. И это – не счастливый случай, не результат стечения обстоятельств, а закономерный итог ваших трудов. Не стесняйтесь рассказывать о своих победах: многим будет интересно вас послушать.





Дева

Не все ясно и однозначно, но в целом день достаточно хорош. Просто не торопитесь: всему свое время. Умение дождаться благоприятного момента, прежде чем начать действовать, вам сегодня очень пригодится.



Весы

Важно не переоценивать свои возможности в начале дня. В это время многое кажется простым и понятным, можно подумать, что есть шанс достичь поставленных целей, вовсе не прикладывая для этого усилий. Но все совсем иначе: нужно трудиться, иначе вы останетесь ни с чем.



Скорпион

Начало дня проходит довольно напряженно. Появляется много новых дел, и не всегда с ними можно справиться быстро. Не исключены мелкие недоразумения, из-за которых не удастся довести начатое до конца. Но вы сохраните спокойствие, а это как раз то, что нужно, чтобы достичь успеха.



Стрелец

Удачно начало дня; лучше не откладывать на потом важные дела и ответственные встречи. Вообще, многое будет зависеть от вашей способности действовать быстро, моментально срываться с места, добиваться поставленных целей в считаные секунды.



Козерог

Отличный плодотворный день, можно достичь значительных успехов в работе. Вам часто помогают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вероятно, именно благодаря им вы сможете преодолеть преграды, которые прежде мешали двигаться вперед.



Водолей

Нужно о многом подумать. Старайтесь не спешить ни с высказываниями, ни с действиями. Опрометчивые поступки могут привести к неприятностям если не прямо сейчас, то в ближайшем будущем. Хорошо, если рядом будет человек, с которым можно посоветоваться. Не исключено, что чужое мнение окажется полезным.









Рыбы

Начало дня удачно. Вы настроены позитивно, на многие вещи смотрите легко, не принимаете близко к сердцу мелкие неприятности, из-за которых в другое время расстроились бы. Это подходящее время для новых начинаний, решения творческих задач. Позже станет труднее, появятся сомнения в собственных силах.





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