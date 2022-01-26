Гороскоп на сегодня, 26 января 2022 года, для всех знаков зодиака

08:09, 26 янв 2022

Благоприятный день для любых дел, которые могут дать реальный практический результат. Середина дня дает шанс успешно провести деловые переговоры, касающиеся долгосрочного сотрудничества. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сегодня можно решать вопросы, связанные с недвижимостью, готовиться к переезду, покупать все, что нужно для ремонта. Хорошо принимать гостей, даже если они приходят без приглашения. Люди, которые навестят вас сегодня, принесут хорошие новости.



Телец

Не будьте сегодня упрямыми и амбициозными, тем более, напоказ. Даже если вам покажется, что вы полны активности и энтузиазма, это будет ложный знак. Возможно, ближе к вечеру, вы испытаете упадок сил, он вызван нагрузками прошедшего дня. Именно поэтому вам не стоит сегодня посещать шумных коллективных мероприятий и брать на себя кучу обязательств.



Близнецы

Вероятны неожиданные успехи, прогресс в деле, которое особенно важно для вас. Трудности могут порой возникать, но не напугают вас – они временны и несерьезны, у вас достаточно упорства и находчивости, чтобы их преодолеть. Открываются новые возможности, воспользовавшись которыми, вы добьетесь успеха и получите признание.



Рак

День обещает большие перемены в личной жизни, интересные знакомства, судьбоносные встречи. Во всем, что касается романтических отношений, можно полагаться на интуицию: тут ее подсказки будут точными. В целом, удачный день в плане работы и карьеры.



Лев

Начальство будет вас ценить, а коллеги прислушиваться к вашему мнению. Есть вероятность получить новую должность, которая принесет удовлетворение. Безработным львам сегодня выпадает удачный шанс – найти работу своей мечты. Главное правило – активность, и упорные поиски желаемой работы.





Дева

Благоприятный день для общения, можно обсуждать важные вопросы как с близкими, так и с малознакомыми людьми. Пусть вас не пугает то несколько легкомысленное русло, в котором ведутся беседы: на самом деле все совершенно серьезно. Это день очень высокой интеллектуальной активности, поэтому не следует удивляться внезапным озарениям, гениальным идеям, приходящим в вашу голову.



Весы

Можно строить планы и на ближайшее будущее, и на отдаленное. Вы правильно оцениваете и сложившуюся ситуацию, и свои возможности, поэтому наверняка сможете реализовать задуманное. Если вам будет необходимо воспользоваться счастливой возможностью, то пусть пик активности придется на первую половину дня.



Скорпион

Удачный день для деловых партнерских отношений. Возможно, вы заключите взаимовыгодный договор. Очень активно будет проходить работа у представителей знака зодиака, которые трудятся в сфере услуг. А если вам необходимо уладить какой-то юридический вопрос, то все в ваших руках. Сегодня могут встретиться знакомые люди, которые окажут вам неплохую помощь.



Стрелец

День подходит для публичных выступлений, деловых переговоров, светских мероприятий. О чем бы вы ни говорили, ваши доводы производят сильное впечатление, а обаяние никого не оставляет равнодушным. Можно решать серьезные вопросы, заниматься оформлением документов, подписывать договоры.



Козерог

Верьте своим ощущениям, даже если они кажутся вам смутными, неясными. Не пытайтесь убедить себя в том, что другим кажется очевидным – сейчас нужно найти собственный путь. Желательно избегать переутомления, потому что жизненный потенциал снижен, есть опасность недомоганий. Не проверяйте свой организм на прочность и откажитесь от любых излишеств, даже самых соблазнительных.



Водолей

Сегодня не ожидайте идеального развития событий в рабочих процессах, день будет иметь двойственный характер. Даже ваши неожиданные прихоти могут стать большим препятствием для реализации какого-то важного вопроса. Из-за своего незнания, рассеянности и небрежности вы легко можете наделать ошибок.









Рыбы

Подходящий день для поездок, смены обстановки. Новые впечатления обещают быть приятными. Вы отлично ладите с окружающими, можете найти новых друзей. Не исключены и романтические увлечения, одно из которых сыграет важную роль в вашей жизни.





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