Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 09 май 2021 | 09:55

Сегодня нужно постараться избегать конфликтов, вероятные психические перегрузки. Также стоит обратить внимание на физическое здоровье, возможны осложнения старых болезней. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

День нагрузки на нервную систему. Стремительно сменяющиеся события вызовут панику. Умственные загрузки существенно снизят общее самочувствие, а бурное воображение Овна подстегнет к решительным действиям.



Телец

Вечер – подходящее время для отдыха и занятий, поднимающих настроение. Полезно вспомнить о давнем хобби, вернуться к увлекательному делу, которое вы когда-то начали, да так и не довели до конца.







Близнецы

Сегодня у звезд для Близнецов две новости, связанные с личной жизнью. Первая: любые планы этого дня могут сорваться. Вторая: в долгосрочной перспективе Близнецы хорошеют, приходят в себя и возвращаются к правильным ценностям в любви, получают шанс на реанимацию удачного союза или на новое счастье.



Рак

Зачем терзать себя бесполезными и пустыми переживаниями? Время ваш союзник. Научитесь спокойно реагировать на события, происходящие вокруг. Равномерно распределяйте периоды отдыха и активной работы.



Лев

В течение всего дня у вас будет невероятный пик активности. Но большую часть дел и важных мероприятий распределите на начало дня. Если вам вдруг придется выступать со своими инициативами, то проявите смелость. Первая половина дня запомнится яркими и стремительными моментами.



Дева

Представители знака отличаются слабым здоровьем и меланхоличным настроением. Постоянные рецидивы хронических заболеваний выбивают из привычной жизненной колеи. Хороший продолжительный сон и вечерний легкий отдых в семейном кругу – верное лекарство на сегодня от повышенной усталости Дев.



Весы

Первая половина дня запомнится финансовым успехом, ростом доходов. Вы не будете зависимыми от финансовых обязательств. Удачным станет кредитование, микрозаймы, оформление кредитных карт, оптимизация долговых обязательств. Вы прекрасно будете ладить с людьми, а особенно с коллегами по работе.



Скорпион

Можно добиться успеха, действуя самостоятельно. Вы хорошо понимаете, к чему стремитесь и на что способны ради этого. Не исключено, что появятся отличные идеи и вы немедленно воплотите их в жизнь. А вот участие в каких-то совместных проектах может быть связано с проблемами. Тут редко удается получить нужный результат так быстро, как вам хотелось бы.









Стрелец

День будет очень беспокойным. Вам предстоит сделать многое, не исключено, что нужно будет взяться за какие-то дела, которые вы предпочли бы отложить на потом или поручить другим. Вероятны мелкие недоразумения, разногласия. Старайтесь не допустить серьезного конфликта; в ваших силах сгладить острые углы, сохранить хорошие отношения со всеми.



Козерог

Благоприятный день для общения. Вы тактичны, деликатны и внимательны, способны найти подход к очень разным людям. Многим нравятся ваши идеи, и если потребуется помощь в их реализации, вы ее наверняка получите. Можно добиться успехов, действуя самостоятельно, но для этого порой нужно сделать над собой усилие.

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Благоприятный день. Влияние позитивных тенденций будет сильным и заметным во всех сферах жизни. Работа спорится, вы быстро справляетесь даже с очень сложными делами. Многим Водолеям в этом помогает опыт, полученный раньше.Неплохой день. Важно правильно оценивать свои силы, это поможет избежать напрасных надежд и завышенных ожиданий. Старайтесь прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Есть шанс получить какую-то полезную информацию. День благоприятен для общения с близкими, вероятны перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком.