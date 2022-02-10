Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:27, 10 фев 2022

День нагрузки на нервную систему. Стремительно сменяющиеся события вызовут панику. Умственные загрузки существенно снизят общее самочувствие. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Отличный день для того, чтобы взяться за важное и сложное дело. Вы быстро добьетесь первых успехов, двигаться вперед будет легко. Найдутся новые помощники и союзники, не исключено, что вам предложат сотрудничество на выгодных условиях. Не торопитесь с ответом. Прежде нужно как следует разобраться в ситуации, удостовериться, что вы правильно понимаете, чего от вас ждут.



Телец

Будьте разборчивы в общении. Сегодня вы многим кажетесь доверчивым и наивным человеком, которого легко использовать; поэтому к вам тянутся те, чьи намерения не назовешь благородными. Не верьте самым заманчивым обещаниям. Немного здорового скептицизма вам сегодня точно не повредит.



Близнецы

В первой половине дня удастся сделать много полезного, если вы не станете тратить время напрасно. Это время подходит для важных встреч, обсуждения серьезных вопросов. Вы легко убедите собеседников в своей правоте. Люди, прежде сомневавшиеся в ваших идеях, сейчас могут стать вашими надежными союзниками.



Рак

Расслабьтесь. День не так плох, как может показаться поначалу. Все проблемы, возникшие с утра, удастся быстро решить, а допущенные ошибки вы без труда исправите чуть позже. Чаще обычного приходится иметь дело с людьми, которые вас не понимают; но даже к ним при желании можно найти подход.



Лев

Можно добиться успехов, но для этого нужно будет проявить настойчивость. Не все сразу получается так, как вам нужно, но даже почти безнадежную ситуацию можно изменить к лучшему. Главное – не растеряться, вовремя проявить инициативу, и идти к цели, даже если на пути возникают преграды.





Дева

Не огорчайтесь из-за мелочей. Первая половина дня проходит довольно беспокойно, может принести какие-то неприятные события. Но все трудности можно преодолеть, главное – действовать так, как подсказывает интуиция. Именно благодаря ее подсказкам вы сможете избежать серьезных проблем и добиться нужных результатов.



Весы

Начало дня будет беспокойным. Приходится заниматься несколькими делами сразу, к тому же вас все время отвлекают; нелегко оказывается совладать с раздражением. Но вы постараетесь не провоцировать конфликтов и не допустить, чтобы они возникли по вине кого-то другого. Многим Весам удается помирить тех, кто был в ссоре.



Скорпион

Этот день особенно хорош для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью или планирует заключить какие-то сделки. Деловое чутье сегодня будет особенно острым, вы не допускаете ошибок, не рискуете, если в этом нет нужды. Не исключены необычные предложения о сотрудничестве. Поначалу они покажутся не слишком многообещающими, но позже вы поймете: есть шанс достичь больших успехов.



Стрелец

Начало дня благоприятно. Используйте это время для самых важных дел: вы отлично с ними справитесь, ничто не помешает довести начатое до конца. В сложные моменты появляются самые лучшие идеи. Часто их удается воплотить в жизнь без промедления – и вы этому искренне радуетесь.



Козерог

Трудно договориться с кем-то о совместных действиях. Вы гораздо быстрее добьетесь поставленных целей, если будете рассчитывать только на себя, не станете ждать поддержки даже от тех, с кем прежде не раз имели дело. У многих Козерогов появляются совершенно новые, даже революционные идеи. Пока неясно, удастся ли воплотить их в жизнь, но обдумать как следует стоит. Главное – не строить иллюзий и не ждать, что все удачно сложится само собой.



Водолей

Сложный день с деловой точки зрения. Вам не всегда удается сосредоточиться, иногда в спешке вы принимаете неудачные решения, допускаете ошибки, исправлять которые вряд ли получится сразу. Но серьезных проблем удастся избежать. Вы достаточно осторожны, стараетесь не брать на себя слишком много и не попадаете в ловушки, расставленные недоброжелателями.









Рыбы

Подходящий день для поиска союзников, объединения усилий. Конечно, действовать в одиночку тоже можно, и даже добиться успеха при этом удастся – но потребуется больше времени, к тому же будет не так интересно. Вы многому учитесь у других, иногда сами этого не замечая. Опыт, полученный сегодня, вам позже не раз пригодится.





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