Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

29 май 2021 | 10:56

Сегодня, 29 мая, отличный день, чтобы навести порядок в бумагах, пересмотреть книги в своей библиотеке, навести уют в доме или затеять ремонт. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

День очень удачный для вступления в брак, романтических встреч, новых знакомств. Загадывайте, смело желания в этот день, ставьте цели, представляйте идеального партнера и удача будет на вашей стороне.







Телец

В первой половине дня высокая вероятность получить неприятное известие. Старайтесь реагировать спокойно, думая, как решить вопрос в свою пользу. Общее состояние у вас отличное, возрастает сексуальная потенция, романтическое настроение. Проведите вечер с любимым человеком, а на выходных организуйте пикник на природе.



Близнецы

Больше доверяйте своей интуиции и опыту. Меньше полагайтесь на мнение других людей. Возможны неприятные ситуации с вопросами денежных операций и всего, что с этим связано. Могут быть неожиданные трудности в государственных учреждениях при решении финансовых вопросов. Лучше отложите все что связано с деньгами на другой день.



Рак

Будьте осторожнее с новыми идеями и планами в этот день. Это не самое лучшее и удачное для них время. Больше прислушивайтесь к своей интуиции, не слишком настаивайте на своем мнении сегодня. А также звезды предупреждают об общем упадке сил, снижении прибыли. А также большой риск конфликтов и разочарований на любовном фронте.



Лев

Возможна сильная смена настроения в этот день. От грустных мыслей до желания устроить праздник здесь и прямо сейчас. Из-за этого возможны небольшие недопонимания с близкими. Разберитесь с собой, что хочется вам, что вас радует. Излучайте свет и добро. И тогда непременно окружающие тоже ответят вам позитивом.

Дева

Принимайте знаки внимания в свой адрес, флиртуйте, знакомьтесь с новыми людьми. Этот день богат на сюрпризы, неожиданные встречи и подарки. Будьте уверены, что звезды хотят для вас любви в этот день, ответьте и вы взаимностью. Ведь только вы знаете, что значит для вас любовь и в чем она должна проявляться от ваших людей.



Весы

Сегодня вас могут повысить в должности, которую вы так долго ждали. Продолжайте упорно работать и меньше сомневайтесь в своих поступках. Будьте уверены и целеустремленны и дальше.



Скорпион

Не оставляйте ничего без своего внимания. Старайтесь анализировать новую информацию и очень скоро у вас появятся новые идеи, проекты, креативные планы. Все инвестиции должны принести в ближайшее время вам прибыль.



Стрелец

Ваше окружение — залог успеха для вас. Вы давно планировали начать деловой проект, но не решались или все время откладывали? Сегодня удачный день для старта, который обязательно принесет плоды. Подумайте, как вы можете максимально применить в нем весь свой потенциал и приобретённый опыт.



Козерог

Если у вас есть какие-то нерешенные денежные вопросы, то сегодня удачный день, чтобы закрыть их. Ваша внутренняя напряжённость может отразиться на общей атмосфере в семье. Старайтесь найти в себе источник внутренней опоры и энергии.



Водолей

Лучше посвятить день и всю вашу энергию на завершение всех необходимых дел. Возможно, вы давно хотели перебрать все свои вещи в шкафу, но так и не решались на это. Сегодня подходящее для этого время. Не храните то, чем вы давно уже не пользуетесь.









Рыбы

Сегодня отличный день для путешествий, приключений и вечеринок. У вас есть все шансы, чтобы громко заявить о себе, оказаться в центре хороших событий и привлечь внимание противоположного пола. Звезды советуют заключать браки в этот день, так как семья непременно будет крепкой и дружной в будущем.





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