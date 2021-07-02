Гороскоп на сегодня, 2 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

09:09, 02 июл 2021

Сегодня, 2 июня, звезды советуют отвлечься от бесконечных дел и подумать о физическом и ментальном здоровье. Немного отдыха и вдумчивости никому не навредит. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Очень трудный день в плане обязательств, юридических договоров и каких-то мелких расходов, которые понесут для вас убытки в эмоциональном плане и в материальном. В первой половине дня возможно полезное общение с коллегами. Вторую половину дня постарайтесь провести в семейном кругу.







Телец

Этот месяц неблагоприятный для дальних странствий. Лучше посвятите себя духовному развитию и личностному росту. Отдыхайте спокойно, максимум занимаетесь легким фитнесом. До середины лета нежелательно путешествовать по миру, а ближе к зиме нужно восстановить свои силы.



Близнецы

Здоровье может подкоситься от перегрузок на работе, стрессов и депрессии. Не вводите себя в такое состояние, лучше отдохните лишний раз. Проведите время с семьей или с близким для вас человеком на работе, решайте трудности по мере поступления, не напрягайте себя сверх своих возможностей.



Рак

Возможны трудности в личных отношениях. Не выясняйте отношений, любые разговоры лучше перенести на другой день. Они сегодня только ухудшат положение. Берегите себя, так как возможны обострения хронических заболеваний.



Лев

Отличное время, чтобы попрощаться со своей холостой жизнью. Будьте более активны и добивайтесь желаемых целей. Отличный день и для деловых переговоров, заключения сделок и подписания новых контрактов. Удачи!

Дева

Не используйте уловки или любые махинации, чтобы кого-то обойти или перехитрить. У вас это не получится. Возможно, столкнетесь с представителями правосудия, не рискуйте. Проведите вечер со своими близкими и любимыми людьми дома.



Весы

Возможны неожиданные знакомства и встречи, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему. Будьте собой, не нужно казаться тем человеком, которым вы не являетесь. Возможны небольшие недопонимания с друзьями и ссоры. Проявите понимание и сдержанность. В ближайшее время все наладится.



Скорпион

Возможна неожиданная новая деятельность, которая, на первый взгляд, может показаться Скорпионам сложной. Не стоит паниковать раньше времени, так как фортуна на вашей стороне и вы справитесь. Отличный период, чтобы поменять свой имидж. Это однозначно пойдет вам только на пользу.



Стрелец

Возможно ухудшение финансового положения, поэтому старайтесь быть экономными. Не совершайте спонтанных и необдуманных покупок. Это будет пустая трата денег. Отличный день, чтобы заняться развитием и продвижением своей карьеры. В будущем это поможет улучшить и решить свои финансовые вопросы.



Козерог

Любые крупные покупки окажутся удачными, не переживайте, что зря потратите деньги. Наоборот, вложения сегодня принесут свои плоды в дальнейшем. Прислушивайтесь к своей интуиции. Она сегодня не подведет вас. Хороший день, чтобы встретиться с друзьями, они ждут вашего внимания.



Водолей

Удачный день для заключения браков, завершения сделок, а также зачатия. Неожиданно для себя, вы можете ощутить поддержку свыше, что еще больше придаст вам уверенности в себе. Достигать своих целей сейчас будет легче, чем это было раньше. Будьте немного решительнее и все получится.

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В первой половине дня будьте осторожнее, так как возможны травмы. Не стоит заниматься спортом сегодня. Вторую половину дня проведите с родными и близкими людьми дома. Могут возникать конфликты с друзьями, старайтесь перенести встречу с ними на другой день.