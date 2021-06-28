Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для всех знаков зодиака

09:20, 28 июн 2021

Эта неделя сулит вам большие победы, если вы сможете сосредоточиться на главном. Постарайтесь выложиться на сто процентов, чтобы прийти к своей цели как можно скорее. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Подходящий день для того, чтобы заняться чем-то новым и интересным. Не беда, если дела кажутся сложными – это не помешает вам отлично с ними справиться. Удастся быстро получить полезную информацию, научиться всему, что нужно.







Телец

Вам придется хорошенько потрудиться, чтобы добиться большого успеха в карьере. Вам будет трудно сосредоточиться на текущих делах, так как постоянно что-то будет отвлекать от работы. Если сможете проявить свое трудолюбие и упорный характер, то успех вам обеспечен. Постарайтесь не возлагать на себя чужих обязательств и исключите все личные встречи.



Близнецы

Вы не хотите сидеть без дела и стараетесь каждую минуту проводить с пользой. Это похвально, но не всегда полезно. Стремясь повысить эффективность, вы начинаете торопиться и поэтому допускаете ошибки. К тому же вам, как и всем, иногда нужно отдыхать. Переутомление, которое сегодня вполне вероятно, может привести к обострению хронических заболеваний.



Рак

Поводов для волнений можно найти очень много, но лучше постараться провести этот день спокойно. Пока вы сохраняете самообладание, все идет неплохо. Как только начинаете нервничать, возникают трудности, проблемы, преграды и прочие неприятности. Не стоит специально искать союзников. Люди, которые хотят и готовы помочь, найдут вас сами.



Лев

Вы сегодня особенно обаятельны и способны у кого угодно вызвать симпатию. Это часто помогает в делах. Да и просто приятно чувствовать себя человеком, к которому неравнодушен практически каждый. Но кое-кого ваша привлекательность будет очень раздражать. Не исключено, что у вас появятся завистники и недоброжелатели.

Дева

Что бы ни происходило, старайтесь не терять головы и сохранять хладнокровие. Ваши хорошо обдуманные решения будут правильными, а вот обо всех остальных вскоре придется пожалеть. В первую очередь это касается финансовой сферы. Тут ситуация неоднозначна, а вам нужно понять, как правильно распорядиться деньгами.



Весы

Отличный день для новых знакомств, а также для общения с людьми, с которыми вы давно не виделись. Найдутся и темы для разговора, и дело, интересное для всех. Можно обсуждать планы на будущее, договариваться о совместных путешествиях и других приятных вещах. Будет шанс вернуть гармонию в отношения, не ладившиеся в последнее время, преодолеть трудности, мешавшие взаимопониманию. Вы искренни и не боитесь открыто говорить о своих чувствах.



Скорпион

Благоприятный день для сложных дел, требующих внимания, терпения, умения сопоставить факты и сделать правильные выводы. Вы наблюдательны, ничего не упускаете из виду, замечаете ошибки других и примеры, которым стоит последовать. Вероятны успехи в работе, не исключен карьерный рост. Имейте в виду, что сегодня может быть выгоднее использовать чужие идеи, а не собственные.



Стрелец

Утро будет сложным. Это время, когда все идет не так, вы расстраиваетесь из-за пустяков, а окружающие чаще обычного ставят вас в неловкое положение. Поэтому с важными делами лучше не торопиться: подходящее время для них наступит чуть позже. Обсуждать любые серьезные вопросы лучше после полудня, иначе вы рискуете погрязнуть в упреках, придирках и взаимных обидах.



Козерог

Постарайтесь не наделать глупостей, будьте очень осторожным в этот день. Есть вероятность – совершить непростительную ошибку, о которой потом вы будете еще долго сожалеть. Несмотря на то, что вам свойственно быть практичным и вести повышенный контроль, именно сегодня просто можете серьезно оступиться.



Водолей

День подходит для начала новых дел. Особенно хорошо вы справляетесь там, где требуется умение ладить с людьми, помогать им договориться. В вашем присутствии никто не ссорится, все мирно обсуждают даже самые сложные вопросы. Деловые встречи проходят быстро и плодотворно, заканчиваются именно так, как вам надо.









Рыбы

Удачный день. Первая его половина очень плодотворна, подходит для любой сложной работы, позволяет быстро решить важные задачи. Вторая будет спокойнее и приятнее. Это время удивительных совпадений, новостей, поднимающих настроение и встреч, которые запомнятся надолго. Не исключены романтические увлечения, которые положат начало долгим и серьезным отношениям.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram