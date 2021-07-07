Гороскоп на сегодня, 7 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

08:29, 07 июл 2021

Вам удастся сегодня добиться высокого мастерства в профессиональной деятельности. И этому поспособствует ваше прекрасное самочувствие и физическая составляющая. Ваши способности будут широкими и разнообразными. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Все важные, серьезные и требующие внимания дела планируйте на первую половину дня. Именно в это время вам гораздо проще будет сосредоточиться, принять верные решения, найти самый короткий путь к цели. К тому же вы сможете разобраться и в своих, и в чужих чувствах. Это облегчит многие разговоры.







Телец

Вы сегодня как никогда будете нуждаться в творческом самовыражении, будете стремиться обеспечить себя материально. Ваша трудовая деятельность вас вполне устраивает, и вы не собираетесь менять свой род деятельности. =



Близнецы

Могут возникнуть трудности, не удивляйтесь, если достичь каких-то поставленных целей сразу не удастся. Желающие помочь наверняка найдутся, но чужой добротой лучше не злоупотреблять – помните, что позже от вас потребуют ответных услуг. Не стоит и обсуждать важные вопросы: сегодня окружающие слишком часто говорят вам то, что вы хотите услышать.



Рак

Ваши доходы сегодня будут соответствовать вашей производительности труда. Но если это будет не так, то вы сразу же займетесь поиском другой работы. Вам по своей природе свойственно быть руководителем, а не подчиненным. И независимо от того, какой деятельностью, вы занимаетесь и какую должность имеете, работа сегодняшнего дня будет являться ступенью к должности в верхнем эшелоне.



Лев

Будет возможность объединиться с единомышленниками, чтобы справиться с какими-то важными задачами. Никто не подвергает ваш авторитет сомнению, многие охотно выполняют просьбы. Общие интересы и совместное творчество могут положить начало дружеским или романтическим отношениям.

Дева

Будьте осторожны. В этот день нелегко избегать соблазнов, но нужно проявить твердость. Вы рискуете многое потерять, если пойдете на поводу у мимолетных желаний и не будете серьезны во всем. Полезно будет вспомнить о каких-то старых идеях и планах. Возможно, именно сейчас вы найдете способ воплотить их в жизнь.



Весы

Наберитесь терпения. События сегодня развиваются очень медленно, это может не на шутку раздражать. Нужно уметь ждать, иначе потерь и трудностей едва ли удастся избежать. Старайтесь не торопить окружающих, да и вообще не вмешиваться в чужие дела, если в этом нет необходимости. К сожалению, сегодня обычная деликатность вам изменяет, необдуманные слова могут обидеть тех, кто вам дорог.



Скорпион

День не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. У вас достаточно житейской мудрости и опыта, чтобы избежать серьезных проблем. Главное – не торопиться и никому не позволять на вас давить. Всеми самыми важными делами занимайтесь самостоятельно. Добровольные помощники, даже действующие из лучших побуждений, оказывают медвежьи услуги.



Стрелец

Подходящий день для помощи окружающим, участия в общественных мероприятиях и благотворительных проектах. Вы способны на многое и не жалеете ни сил, ни времени, если появляется возможность сделать мир немного лучше. Будет шанс добиться успеха в каких-то сложных делах, справиться с задачами, которые оказались не по силам другим. Победы окрыляют, заставляют ставить перед собой высокие цели, которых вы тоже вскоре достигнете.



Козерог

Сегодня вы будете заниматься исключительно своим делом, и ни на что не станете отвлекаться. Более того, проявите исключительную добросовестность в своем труде. Сегодня вы определитесь со своими целями. И даже если решение этих целей окажется медлительным, вы все равно сделаете все, чтобы их достичь. Ваше хобби будет вызывать удивление у окружающих.



Водолей

Трудно будет сосредоточиться на любых делах, кроме домашних, бытовых. Часто отвлекают мысли о близких людях: вы беспокоитесь об их судьбе. Не исключены семейные ссоры, возможны споры из-за денег и планов на будущее. Вы стараетесь найти решение, которое устроило бы всех или позволило хотя бы на время положить конец разногласиям. Это удастся, хоть и не сразу.









Рыбы

Отличный день для общения. Вы хорошо разбираетесь в людях, быстро составляете правильное впечатление о новых знакомых, легко догадываетесь о чужих целях и намерениях. Гораздо хуже обстоит дело с собственными чувствами. Чем больше вы размышляете о своей жизни, тем более сложной она кажется. Переключитесь на какие-то дела: это поможет отвлечься, по-другому взглянуть на ситуацию.





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