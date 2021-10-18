Гороскоп на сегодня, 18 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:22, 18 окт 2021

Первая половина этого дня может принести множество иллюзий, увеличится склонность к самообману. Остерегайтесь мошенников, не доверяйте случайным людям, руководствуйтесь логическими доводами, а не интуитивными соображениями. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

На Вас кто-то давит и пытается убедить в своем мнении. Этот близкий человек манипулирует Вашим добродушием и требует принять точку зрения окружающих, отказавшись от Вашей собственной. Вы видите намерения этого человека насквозь, но из-за Вашей любви к нему Вы игнорируете эту реальность. К счастью, у Вас хватит благоразумия опустить занавес этого театра, не испортив при этом отношений.



Телец

Люди не совсем откровенны с Вами. Кто-то даже может попытаться обмануть Вас. Не будьте так восприимчивы к чужой болтовне и не верьте недоказанным слухам. Поверьте, если Вам вдруг придет в голову принять решение на основе услышанного, Вы определенно будете жалеть. Полагайтесь только на свое личное мнение в сегодняшних вопросах, и Вы не ошибетесь.



Близнецы

Сперва Вам покажется, что возникшая сегодня идея - будто глоток свежего воздуха. Однако, к сожалению, она не очень удачная, и вскоре Вы разочаруетесь. Вы почувствуете замешательство, и Вам покажется, что Вы больше ничего не можете придумать. Но не отчаивайтесь: вдохновение придет, когда Вы не будете его ждать.



Рак

Вы решили забыть о своем привычном рациональном поведении и пытаетесь действовать спонтанно. На самом деле, Вы просто не хотите выполнять текущие обязанности и ищите способы увильнуть от работы. Попробуйте обратиться к коллегам за помощью. Сегодня они Вам вряд ли откажут, поэтому у Вас появится возможность отдохнуть и настроиться на продуктивный завтрашний день.



Лев

Обстоятельства складываются не самым благоприятным для Вас образом. Сегодня лучше не бороться с ними, а постараться приспособиться к ситуации: это значительно увеличит шансы на успешное решение многих проблем. Не стоит идти проторенными тропами, Вы гораздо быстрее достигнете цели, если найдете собственный путь. Старайтесь не спорить с близкими, даже если Вы не во всем с ними согласны. Доказывать свою правоту словами сейчас бессмысленно. Действуйте, и вскоре станет ясно, что Ваши предположения были верными.

Дева

Сегодня Вы — душа компании на работе. Вы вызываете у людей приятные чувства, но, к сожалению, Ваша продуктивность на нуле. Кажется, Вы слишком много думаете о болтовне и развлечении коллег, нежели о своих обязанностях. Вернитесь в рабочую атмосферу, дела сами себя не сделают.

Весы

Разговоры о Ваших убеждениях и идеях с окружающими по-настоящему бодрят и мотивируют. Люди видят Ваши благие намерения, поэтому готовы довериться Вам и пойти за Вами как за лидером. Однако некоторые считают Ваши убеждения чересчур радикальными, поэтому Вам придется какое-то время вступать в конфронтацию с ними. К счастью, вскоре Вы найдете общий язык с этими людьми и сможете убедить их в своей правоте.



Скорпион

Вы упорны и настойчивы, поэтому шансы добиться успехов очень высоки. Возможен значительный прогресс в деле, которому Вы в последнее время отдавали много сил. Удачно решаются финансовые вопросы. Вероятны денежные поступления, они оказываются очень кстати. Чего сейчас не стоит делать, так это браться за масштабные и сложные дела, особенно если они требуют от Вас общения с малознакомыми людьми или разъездов по новым местам.



Стрелец

События этого дня Вас наверняка порадуют. Будет возможность решить важные рабочие вопросы, добиться успеха в деле, от исхода которого многое зависит. Вы хорошо ладите с людьми, часто на Вашу сторону встают те, чья поддержка дорогого стоит. Не исключено начало выгодного сотрудничества или работы над серьезным проектом, который откроет Вам путь к профессиональным вершинам.



Козерог

Будьте настойчивы, и сегодня Вы сможете сделать больше, чем планировали. Можно браться за новые дела, даже если они кажутся очень сложными: Вам помогут проверенные союзники, пригодятся знания, полученные раньше. Порой все идет не так, как было запланировано, но Вы из любого развития событий извлекаете пользу. День будет благоприятным для тех, кто активно участвует в общественной жизни.



Водолей

У Вас достаточно амбиций в карьерном плане, и Вы уже строите невероятные планы на будущее. Но, поверьте, не всегда хорошо мечтать так глобально, ведь если что-то не получится или пойдет не так, как мы хотим, нас ждет глубочайшее разочарование. Будьте реалистами и внимательно присмотритесь — возможно, Вы уже потеряли контроль над какой-то ситуацией. Еще не поздно все исправить, так что действуйте и впредь будьте умнее и расчетливее.









Рыбы

Вам представится возможность осознать некоторые вещи и посмотреть на определенную ситуацию совершенно по-другому — настолько, насколько это возможно. Перед Вами открываются широчайшие перспективы, и главное, что Вам предстоит сделать — это рискнуть и согласиться на все, что предложит Вам судьба. Каждое достижение начинается с решения попробовать.





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