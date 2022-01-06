Гороскоп на сегодня, 6 января 2022 года, для всех знаков зодиака

10:18, 06 янв 2022

В этот день следует быть внимательным к своим эмоциям и желаниям. Не позволяйте другим поколебать ваш покой. В то же время сутки будет благоприятными для добрых дел и проявления теплых чувств. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Будьте осторожны на дороге и при исполнении не самых безопасных работ. Не помешает осторожность и в общении, старайтесь говорить только о собственных чувствах и не обвинять других. В противном случае может разгореться спор, на который потратите слишком много сил.



Телец

Тельцов сегодня может постигнуть встреча с человеком, который придаст изюминку вашей жизни. При разговоре будьте собой и демонстрируйте благодарность за то, что имеете. Если же будете жаловаться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального друга или любимого человека.



Близнецы

Семейные хлопоты могут свалиться на голову Близнецов в это воскресенье. Глубоко подышите и со спокойной головой беритесь за новые вызовы. Вы справитесь с ними без особых хлопот. Главное зря не нервничать.

Раков сегодня поглотят домашние дела. Вероятно, что от водоворота событий некогда будет отдохнуть. Впрочем затраченные силы вернутся к вам сторицей уже в ближайшем будущем. Поэтому ничего унывать!Львам стоит быть осторожным со здоровьем. Особенно бдительными следует быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь берегитесь от стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия.

Дева

Сегодня вам как никогда следует помнить, что любые хорошие времена – это результат упорного труда в прошлом. Так что беритесь за дело и белая полоса не заставит себя ждать!



Весы

Весам стоит не нервничать при появлении испытаний судьбой. В первую очередь выдохните и расслабьтесь, ведь именно лишний стресс может стать причиной неудачного решения. Даже если в важном деле что-то пойдет не так, старайтесь не вешать носа и планируйте следующую попытку.



Скорпион

Не бойтесь терять – взамен придет что-то лучшее и ценнее, нужно только немного времени. Ничего до последнего держаться за безнадежные проекты или людей.



Стрелец

Не оглядывайтесь на прошлое и перестаньте сотый прокручивать неудачные сценарии в голове. Действительно важно только настоящее и именно на нем стоит сконцентрироваться – будь то в личной или в профессиональной жизни.



Козерог

Вы можете ожидать интересную весть или предложение. Новость может внести существенные коррективы в вашу обыденность. Вам останется только решить, как реагировать на изменения.









Не берите себе в голову проблемы из прошлого. Лучше сконцентрируйтесь на текущих задачах. Ведь работы у вас сегодня может оказаться не мало и выполнить ее желательно как можно лучше.

Рыбы

В трудных ситуациях сделайте все от вас зависящее и попробуйте излишне не волноваться за то, что изменить не можете. Это спасет вас от лишнего стресса.





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