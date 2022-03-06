Гороскоп на сегодня, 6 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

09:01, 06 мар 2022

Благоприятный день для общения, объединения усилий, работы над совместными проектами. Люди, имеющие схожее мировоззрение, тянутся друг к другу и легко находят общий язык. Вместе справляться с проблемами и интереснее, и быстрее. Не исключено, что взаимная симпатия перерастет во что-то большее.







Можно решать важные вопросы, касающиеся финансов и имущества. Даже те, кто далек от коммерции в любых ее проявлениях, смогут найти новый источник доходов. Не торопитесь отвечать отказом на странные и неожиданные деловые предложения. Стоит как следует все обдумать, возможно, станет ясно, что перед вами открываются очень заманчивые перспективы.



Овен

Для достижения поставленных целей приходится прикладывать нешуточные усилия. На везение не рассчитывайте – к сожалению, звезды не собираются баловать вас легкими победами. Очень многие представителям знака приходится преодолевать нешуточное сопротивление, бороться с недоброжелателями. Нужно отметить, что душевных сил у вас сегодня определенно больше, чем физических.



Телец

Подходящий день для того, чтобы поразмышлять о чем-нибудь серьезном и важном. Очень высок интеллектуальный потенциал

представителей знака, Тельцы поражают окружающих глубиной и точностью суждений.



Близнецы

Наберитесь терпения. Этот день не обещает головокружительных успехов и важных побед; прежде чем вы добьетесь желаемого, пройдет некоторое время. Избегайте пустых разговоров, не распространяйте непроверенную информацию; нужна предельная осторожность в высказываниях, чтобы сохранить хорошие отношения с людьми, которые важны для вас.



Рак

Необходима осторожность в решении финансовых вопросов. Партнеры могут подвести, справляться с возникшими проблемами придется самостоятельно. Старайтесь избегать спешки: только в спокойной обстановке можно проанализировать сложившуюся ситуацию, учесть все мелочи.



Лев

День, который вы сами постараетесь сделать ярким и насыщенным. Нет недостатка в хороших идеях, Львы не только строят смелые планы, но и находят оригинальные способы их реализации. Жизненная энергия плещет через край, и нужно постараться направить ее в позитивное русло.





Дева

Этот день не будет насыщенным событиями, но сложится неплохо. Первая его половина подходит для решения текущих вопросов. С повседневными делами вы справляетесь быстро, у вас остается достаточно времени на отдых и общение с близкими. Возможно получение приятных известий издалека, могут напомнить о себе старые друзья, в том числе – живущие за рубежом.



Весы

Этот день приносит массу неприятных эмоций, причем их истинные причины часто непонятны даже вам самим. Вызывать раздражение может что угодно: нелепое совпадение, чье-то опоздание, незначительная бытовая проблема. Очень трудно сосредоточиться на выполнении профессиональных обязанностей, многие Весы работают значительно хуже, чем их коллеги.



Скорпион

День подготовки. Едва ли что-то удастся довести до конца, но с предварительными работами вы справляетесь отлично. Хорошо проходят деловые переговоры, можно получить поддержку от людей, которые раньше не разделяли вашу точку зрения. Финансовые дела требуют особенного внимания.



Стрелец

Подходящий день для того, чтобы довести до конца важные и сложные дела, начатые ранее, а также исправить те мелкие ошибки, которые были допущены в последние дни. Нежелательно начинать новые деловые отношения, подписывать соглашения о долгосрочном сотрудничестве: скорее всего, ситуация вскоре изменится, и условия придется пересматривать.



Козерог

Старайтесь сохранять спокойствие – это единственный способ провести день так, как вы считаете нужным. Идти на поводу у эмоций, давать волю недовольству – большая ошибка, которая будет иметь массу неприятных последствий. Деловые переговоры проходят неожиданно плохо, вам приходится идти на серьезные уступки. Не исключены финансовые потери.









Водолей

Снижен жизненный потенциал, вы устаете быстрее обычного, поэтому на этот день не стоит планировать каких-то сложных и утомительных дел. Физические нагрузки рекомендуется ограничить; если вы занимаетесь спортом, делайте это под присмотром опытного тренера. Нежелательны поездки за рулем.



Рыбы

Вам не сидится на месте – хочется новых впечатлений, головокружительных приключений, и вы их находите. У вас хорошо получается все, за что вы беретесь, вы отлично справляетесь с решением нестандартных задач и сложных вопросов. Возможны перемены в профессиональной и личной жизни – неожиданные, но от этого не менее приятные.





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