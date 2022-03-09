Гороскоп на сегодня, 9 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:03, 09 мар 2022

Проблема выбора будет стоять в течение всего дня. Это окажется непросто, особенно для тех, кто нерешителен по натуре. К тому же придется иной раз быть готовым к тому, чтобы действовать быстро, на ходу принимая весьма ответственные решения. В такой ситуации важно полагаться на логику и здравый смысл.







Могут возникать разногласия с близкими людьми из-за отсутствия доверия друг к другу. Однако ситуация легко поддается корректировке. Вечером стоит подумать о полноценном отдыхе, ведь сегодня усталость способна спровоцировать недомогание.



Овен

Будьте осторожны – это день сложный и малоприятный. Вы с огромным удовольствием фантазируете и мечтаете, а за реальные дела даже не беретесь. Конкуренты и недоброжелатели легко возьмут над вами верх, если вы не измените своего отношения к происходящему. Денег вы получите меньше, чем рассчитывали; не исключено, что из-за этого придется внести коррективы в планы на будущее.



Телец

Для вас это довольно неудачный день. Могут возникать трудности в общении с друзьями и коллегами, часто возникают разногласия с родственниками. Вы стараетесь избежать новых конфликтов, но удается это не всегда. Возможны серьезные финансовые потери, профессиональные неудачи.



Близнецы

Важными делами лучше заниматься в первой половине дня: именно в это время вам будет проще сосредоточиться и не допустить ошибок. Постепенно внимание рассеивается, вы все чаще отвлекаетесь, да и деловая активность снижается. Так что на вторую половину дня лучше не планировать ничего серьезного.



Рак

Звезды на вашей стороне, в первую очередь это сказывается на развитии деловых и личных отношений. Любые знакомства оказываются полезными, да и из встреч с людьми, которым вы некогда оказали услуги, можно извлечь пользу. Деловое чутье остро, любые решения, касающиеся финансов, правильны.



Лев

Начало дня очень благоприятно: в это время вы сможете достичь больших успехов. В деловых переговорах удается отстоять свою точку зрения, даже если поначалу с вами не соглашаются ни деловые партнеры, ни влиятельные люди. Высок творческий потенциал, Львы не упускают возможности продемонстрировать свои таланты и найти им применение.





Дева

Вы становитесь смелее и совершаете поступки, которые удивляют окружающих и вас самих, с готовностью помогаете другим и не сильно заботитесь о том, какую благодарность получите в ответ. Сейчас вы способны увидеть мир шире, принять его таким, какой он есть, и отдать окружающим частичку себя.



Весы

События развиваются быстрее, чем вам хотелось бы, и порой вы просто не в силах уследить за ними. Постарайтесь все же ничего не упустить из виду: какую-нибудь сегодняшнюю «муху» ваши недоброжелатели при первом же удобном случае превратят в слона. Руководство следит за каждым вашим шагом, так что шагайте уверенно и в полном соответствии с пунктами трудового договора и корпоративными правилами. Следовать дресс-коду тоже нужно особенно тщательно.



Скорпион

Будьте предельно осторожны – это неудачный день, когда недоброжелатели то и дело провоцируют вас, ждут, когда вы допустите ошибку, чтобы воспользоваться вашим промахом в своих интересах. Ограничьте контакты: стоит иметь дело только с теми людьми, которые уже не раз доказали вам свою преданность.



Стрелец

День подходит для проведения официальных мероприятий и составления отчетов. У представителей знака не возникает проблем со следованием общепринятым правилам и традициям, соблюдением формальностей. Можно планировать на этот день посещение государственных учреждений.



Козерог

Серьезных проблем удастся избежать, если вы прислушаетесь к доводам здравого смысла, а не будете пытаться во что бы то ни было воплотить свои замыслы в жизнь именно сейчас. Умение дождаться подходящего момента дорогого стоит, и сегодня вы в очередной раз в этом убедитесь.



Водолей

Едва ли сегодня вы сможете добиться значительных успехов: слишком усердно ваши недоброжелатели препятствуют этому, к тому же приходится непрерывно отбиваться от тех, кто покушается на плоды ваших прежних трудов. В результате день оказывается чрезвычайно утомительным и сложным с эмоциональной точки зрения. К вечеру станет очевидно, что вас может вывести из себя любая мелочь, и вы предпочтете сократить контакты, чтобы избежать ссор.









Рыбы

Нужно успеть очень многое, свободного времени у вас практически не будет. Лучше заранее составить план действий: в этом случае вы не забудете о том, что действительно важно. Можно делать крупные покупки, но прежде, чем расставаться с деньгами, стоит посоветоваться с близкими: они подскажут, как можно сэкономить.





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