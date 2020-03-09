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Гороскоп на 9 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 09.03.20
Просмотров: 54
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 9 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, завтра могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса. 

Овен
Каким бы опытом Овен ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Ему необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным.

Телец
Звезды гороскопа предлагают Тельцу задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот.

Близнецы
Близнецам ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу. В лучшем случае они навредят работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

Рак 
Раку в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым незначительным вопросам у него могут возникать разногласия.

Лев
День потребует ото Льва таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от него только фактов.

Дева
В течение дня Дева будет неравнодушна к точным цифрам и фактам. Она сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы.

Весы
Весы не будут рваться на первые роли, однако им отлично удастся проявить себя на вторых. Особенно хорошо у Весов получится действовать в команде.

Скорпион 
Сегодня отличный день для того, чтобы Скорпион завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность будут на высоте.

Стрелец
Звезды гороскопа настоятельно советуют Стрельцу заняться разработкой амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой.

Козерог
У Козерога есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед. Он сможет получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям.

Водолей
Водолею стоит подумать над тем, где он совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны.

Рыбы
В каком-то вопросе от Рыб может потребоваться сделать выбор, и им будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют минусы и плюсы?


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