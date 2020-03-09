Гороскоп на 9 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, завтра могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.



Овен

Каким бы опытом Овен ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Ему необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным.







Телец

Звезды гороскопа предлагают Тельцу задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот.



Близнецы

Близнецам ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу. В лучшем случае они навредят работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.



Рак

Раку в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым незначительным вопросам у него могут возникать разногласия.



Лев

День потребует ото Льва таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от него только фактов.



Дева

В течение дня Дева будет неравнодушна к точным цифрам и фактам. Она сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы.



Весы

Весы не будут рваться на первые роли, однако им отлично удастся проявить себя на вторых. Особенно хорошо у Весов получится действовать в команде.



Скорпион

Сегодня отличный день для того, чтобы Скорпион завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность будут на высоте.



Стрелец

Звезды гороскопа настоятельно советуют Стрельцу заняться разработкой амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой.









Козерог

У Козерога есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед. Он сможет получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям.



Водолей

Водолею стоит подумать над тем, где он совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны.



Рыбы

В каком-то вопросе от Рыб может потребоваться сделать выбор, и им будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют минусы и плюсы?



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