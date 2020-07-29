Гороскоп на 29 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 29 июл 2020 | 10:23

Сегодня, 29 июля – период растущей Луны. Звезды рекомендуют быть смелее в осуществлении своих целей – этот день может преподнести неожиданный сюрприз, если вы не сойдете с намеченного пути.



Овны

Энергии в вас будет даже слишком много. Не стоит пускаться в грандиозные предприятия и вообще рисковать сверх меры — вам трудно будет контролировать себя в процессе.







Тельцы

День нельзя назвать неудачным, но он потребует от вас максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, на их решение уйдет много времени и энергии.



Близнецы

Следуя принципам, сегодня вы лишь впустую потратите время. Руководствоваться стоит только через призму рациональности – это придаст вашим делам большую эффективность.



Раки

Вам стоит отпустить свои проблемы и отдохнуть от суеты. В конце концов, важнее всего эмоциональный баланс и внутренняя гармония – и сегодня вы это почувствуете.



Львы

Ваша энергия бьет через край, и не нужно ее останавливать! Те проблемы, которые казались нерешаемыми, сегодня будут казаться простыми – вы даже удивитесь тому, что откладывали их в долгий ящик.



Девы

Смело планируйте свое время так, как захочется. Постарайтесь решить вопросы, до которых раньше не доходили руки. Полученным результатом вы останетесь довольны.



Весы

Сопротивляйтесь, если вас пытаются заставить действовать в спешке. Через некоторое время, очнувшись и восстановив способность здраво мыслить, вы увидите, что вас могли втянуть в авантюру.



Скорпионы

Постарайтесь сосредоточиться на себе и поддерживать в себе боевой дух. Сегодня вы способны на безумные поступки.



Стрельцы

Выполняйте любые дела не спеша, а главное – обдуманно. Сегодня есть шанс рассчитывать на хороший результат.









Козероги

Удачный день для достижений цели и совместной работы с друзьями, семьей или коллегами. Постарайтесь доделать дела, ибо позже они могут свалиться на вашу голову в двойном размере и с жутко ограниченным дедлайном.



Водолеи

Вы рискуете столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес. Соберите в кулак все свои силы, не уступая завоеванных позиций.



Рыбы

В течение дня вам не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым незначительным вопросам могут возникать разногласия.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram