Гороскоп на 28 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 май 2020 | 08:52

Сегодня, 28 мая – период растущей Луны. Звезды легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры. Помните об этом, иначе можете оставить о себе неприятные впечатления.



Овны

Выключите логику и вы найдете блестящий выход из любого положения. У вас появится возможность для максимально успешной реализации задуманного.







Тельцы

Не стесняйтесь привлекать всю доступную помощь для реализации грандиозных планов. Вам придется прокачивать навыки общения, чтобы смотивировать людей заняться вашими делами.



Близнецы

Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.



Раки

Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.



Львы

Энергии в вас будет даже слишком много. Не стоит пускаться в грандиозные предприятия и вообще рисковать сверх меры — вам трудно будет контролировать себя в процессе.



Девы

День нельзя назвать неудачным, но он потребует от вас максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, на их решение уйдет много времени и энергии.



Весы

Сейчас вам не стоит прислушиваться к словам завистников. Делайте только то, что хотите - ничего катастрофического вы натворить не сможете.



Скорпионы

Сегодня общество для вас будет очень важно. Если оно придется вам по нраву, работа будет спориться. В противном же случае, день окажется воистину бесконечным и бессмысленным.



Стрельцы

Прежде чем приступить к новым делам, следует завершить предыдущие. Не пасуйте перед препятствиями.









Козероги

Будьте откровенными со своими знакомыми противоположного пола - даже если знакомство только-только состоялось. Честность, искренность, душевность, открытость - эти качества сегодня будут цениться в общении больше всего.



Водолеи

Не обязательно обо всех своих проблемах рассказывать окружающим. Заведите себе дневник, в который вы будете записывать все, что вас волнует.



Рыбы

Сейчас стоит отложить решение проблем на неопределенный срок - настало время отдохнуть. Чувствовать себя как за каменной спиной вы будете в кругу семьи или в обществе любимого человека.





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