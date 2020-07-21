Гороскоп на 21 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 21 июл 2020 | 09:26

Сегодня, 21 июля – период растущей Луны. Звезды рекомендуют действовать тихой сапой, а не нахрапом. Только в этом случае вы сможете добиться своего.



Овны

Выключите логику и вы найдете блестящий выход из любого положения. У вас появится возможность для максимально успешной реализации задуманного.







Тельцы

Не стесняйтесь привлекать всю доступную помощь для реализации грандиозных планов. Вам придется прокачивать навыки общения, чтобы смотивировать людей заняться вашими делами.



Близнецы

Хорошее настроение сегодня будет вам обеспечено. День будет наполнен шутками и смехом, и, что немаловажно, не над вами.



Раки

В данный период вам с особенной легкостью удастся решить те вопросы, которые казались невероятно сложными. Поймайте момент ощущения «всесильности» – и море будет по колено.



Львы

Сейчас вам впору затеять какую-нибудь авантюру: воплотить в жизнь идеи, которые казались немыслимыми, взять на себя непосильную задачу и заявить о себе любым способом!



Девы

Избегайте привычных, насиженных мест. Сходите на свидание со своим любимым человеком или же, если вы пока одиноки, — выбирайтесь в общество с намерением завести романтическое знакомство.



Весы

Смело берите инициативу в собственные руки. Если выберете выжидательную позицию, день пролетит без особых событий.



Скорпионы

Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, не замечаемое вами в силу своей очевидности.



Стрельцы

Новые дела лучше не начинать. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя излишними проблемами.









Козероги

Излишний оптимизм может покоробить близких вам людей. Не стоит на все их фразы о том, как им плохо, безапелляционно заявлять, что жизнь прекрасна.



Водолеи

От вас потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Если он не сумеет проявить решительность, окружающие оттеснят его на второй план.



Рыбы

В каком-то вопросе от вас может потребоваться сделать выбор, и им будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют минусы и плюсы?





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