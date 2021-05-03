Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 03 май 2021 | 09:24

Гороскоп обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время – это завалиться на диван с книгой. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Сегодня отличный день для того, чтобы Овен завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно.







Телец

Звезды гороскопа настоятельно советуют Тельцу заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой.



Близнецы

У Близнецов есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет им продвинуться вперед! Возможно, им удастся случайно услышать то, что не предназначалось для их ушей.



Рак

Раку стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны.



Лев

В каком-то вопросе от Льва может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы?



Дева

Каким бы опытом Дева ни обладала, ситуация может на какое-то время поставить ее в роль ученика. Возможно, ей будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Деву под свой контроль.



Весы

Звезды гороскопа предлагают Весам задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот: им стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.



Скорпион

Скорпиону ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Скорпиона попросит помочь ему своими профессиональными навыками.



Стрелец

Стрельцу в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими.









Козерог

День потребует от Козерога таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Козерога только фактов.



Водолей

В течение дня Водолей будет неравнодушен к точным цифрам и фактам. Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Водолей сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы.



Рыбы

Рыбы не будут рваться на первые роли, однако им отлично удастся проявить себя на вторых. Особенно хорошо у Рыб получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram