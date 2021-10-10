Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:56, 10 окт 2021

Сегодня, 10 октября, звезды гороскопа обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

У Овна есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед. Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов.



Телец

Тельцу стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны.



Близнецы

В каком-то вопросе от Близнецов может потребоваться сделать выбор, и им будет нелегко принять решение. Звезды гороскопа не советуют Близнецам торопиться, пусть решение как следует созреет, отлежится.



Рак

Каким бы опытом Рак ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Рака под свой личный контроль.



Лев

Звезды гороскопа предлагают Льву задуматься о перспективах. Возможно, жизнь Льва вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал.

Дева

Деве ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет ее к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Девы попросит помочь ему своими профессиональными навыками.



Весы

Весам в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у них то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими.



Скорпион

День потребует от Скорпиона таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Скорпиона только фактов.



Стрелец

В течение дня Стрелец будет неравнодушен к точным цифрам и фактам. Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Стрелец сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы.



Козерог

Козерог не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых. Особенно хорошо у Козерога получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания.



Водолей

Сегодня отличный день для того, чтобы Водолей завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно.









Рыбы

Звезды гороскопа настоятельно советуют Рыбам заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой.





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