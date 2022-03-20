Любовный гороскоп на сегодня 20 марта 2022 года для всех знаков зодиака

09:11, 20 мар 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака



Овен

В ваших отношениях все вовсе не так безрадостно, как Вам кажется. Проблема существует скорее не на самом деле, а исключительно в Вашем воображении. И в воображении Вашего любимого человека, куда уж без него. Откройте глаза и посмотрите на ваш тандем здраво: все же хорошо!







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку не придется Вас долго уговаривать на то, чтобы поступить тем или иным образом: Вы и сами на это согласитесь без каких бы то ни было замешательств. Однако некие искусственные трудности создать ему все же не помешало бы, чтобы ему было интереснее.



Близнецы

Не спешите радоваться неожиданно открывшимся перед Вами возможностям. Они могут оказаться вовсе не такими радужными, как Вам бы хотелось. Да и Ваш любимый человек вряд ли будет разделять Ваши восторги: ему-то сразу станет понятно, в чем тут подвох. Впрочем, его мнения Вы, возможно, и не узнаете.



Рак

Не будьте слишком требовательны к Вашему любимому человеку. Возможно, он уделяет Вам недостаточно времени не потому, что ему этого внимания для Вас жалко, а потому, что у него элементарно ни на что не хватает времени. Дайте ему немного прийти в себя. Уже завтра все, возможно, будет лучше.



Лев

Не бойтесь того, что Вам сегодня в любовных делах все будет даваться очень легко — Вы этого заслужили. Но и не расслабляйтесь: награда за Ваше безупречное поведение в прошлом не может длиться вечно, поэтому готовьтесь к тому, что судьба вот-вот снова начнет посылать Вам новые испытания.





Дева

Сегодня Вас ожидает множество открытий в личной жизни, как приятных, так и не очень. Они будут настолько многочисленными, что что-то из них может забыться. Ваша задача – как-то их систематизировать, возможно, записать и активно пользоваться ими в недалеком будущем.



Весы

В этот день позитивный настрой Вашего любимого человека будет Вас несколько раздражать, ибо пойдет вразрез с Вашим собственным настроением. Постарайтесь не слишком резко обращаться с Вашей половинкой и попытаться встать на ее позиции хотя бы ненадолго. Вдруг поможет?



Скорпион

В этот день Вам не стоит забывать о том, что Вашему любимому человеку тоже свойственно ошибаться, пусть редко, но метко. Поэтому не стоит следовать его советам с абсолютной точностью: воспринимайте их критично и здраво оценивайте Ваши шансы на удачный исход событий.



Стрелец

Говорят, ничто так не сближает, как совместная работа. Неплохо было бы организовать что-нибудь вроде коллективного трудового подвига — любые другие способы времяпрепровождения, скорее всего, приведут к ссоре.



Козерог

Сегодня Вы проявите себя не особо понятливым человеком. Это может вызвать совершенно естественное раздражение и чревато если не разрывом, то крупной ссорой. Избежать такого развития событий поможет готовность сделать то, чего от Вас требуют, не вникая в подробности и не пытаясь осмыслить происходящее.



Водолей

В этот день Вашему любимому человеку очень захочется каких-то приключений, причем желательно не в Вашем обществе. Поэтому если Вы вдруг узнаете, что он провел время с неким представителем противоположного пола, не спешите бить тревогу: вполне возможно, что они сугубо мирно занимались спортивным ориентированием.



Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет трудно понять, чего именно Вам от него надо. Он будет стараться угадать Ваши желания, но вряд ли у него это получится достаточно хорошо. Поэтому постарайтесь ему прозрачно намекнуть на то, что он так старается узнать самостоятельно.





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