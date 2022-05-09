Гороскоп на сегодня, 9 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 09 май 2022

Это неплохой день. Влияние позитивных тенденций будет сильным, а проявления его – разнообразными. Удается благополучно довести до конца дела, до которых долго не доходили руки, решить вопросы, «зависшие», казалось, навсегда. Не требуется даже особой настойчивости – достаточно минимальных усилий и толики изобретательности.







День подходит не только для решения профессиональных вопросов, но и для наведения порядка в личных отношениях. Становится совершенно ясно, что к чему, да и обманывать себя уже не хочется; появляется определенность в планах на будущее.



Овен

Необычный день: вы чувствуете, что можете изменить свою жизнь резко и кардинально, получить то, к чему давно стремились. Что же вам мешает? Удивительное дело – ваша собственная нерешительность, качество, которое Овнам, в общем-то, не свойственно. Вспомните, что вы энергичный, уверенный в себе человек, и начинайте действовать!



Телец

Поставленных целей удается достичь благодаря поддержке союзников и единомышленников, а также влиятельных покровителей, которых вы найдете в этот день. Ваши действия вызывают всеобщее одобрение, многие следуют вашему примеру. Можно заключать сделки, делать крупные покупки. В финансовых делах вам везет.



Близнецы

Влияние благоприятных тенденций сильно. Воспользуйтесь этим, чтобы сделать нечто важное – сейчас у вас есть шанс воплотить свои замыслы в жизнь, а в последующие дни сделать это будет гораздо труднее. Кроме того, сегодня вам будет нетрудно найти общий язык с руководством. Можно воспользоваться этим, чтобы добиться повышения по службе или увеличения зарплаты.



Рак

Вы в отличной форме – и моральной, и физической. День обещает не только быть очень приятным, но и открыть перед вами новые возможности. Ваша задача состоит в том, чтобы действовать, не теряя времени даром. Бессмысленно придерживаться ранее составленного плана: импровизируйте, используя сложившуюся ситуацию в своих интересах.



Лев

Окружающих вы понимаете едва ли не лучше, чем самих себя, поэтому проблем в общении не возникает. Особенно хорошо вы ладите с представителями своего пола; возможно начало дружеских отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Для начала романов (в первую очередь – служебных) это не самый благоприятный день, едва ли удастся избежать проблем.





Дева

Напряженный и сложный день. Вы стараетесь быть снисходительными к чужим слабостям, но окружающие, увы, не отвечают вам тем же. Однако к середине дня основная часть профессиональных проблем будет решена, и вы сможете подумать о чем-то более интересном – например, о том, что подарить любимому человеку или старому другу.



Весы

Едва ли день покажется легким. Дело не только в том, что достижение цели требует усилий, но и в том, что приходится постоянно контролировать людей, которые пытаются вам помочь. Количество медвежьих услуг превышает все возможные пределы. Порой поведение непрошенных союзников так раздражает вас, что вы даете волю раздражению и гневу.



Скорпион

Очень неблагоприятный день для коммерческой деятельности, особенно для тех, кто занимается ею лишь от случая к случаю. Велик риск столкнуться с мошенниками, заключить сделки, которые не принесут ничего, кроме убытков. Нежелательно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, встречаться с потенциальными работодателями и деловыми партнерами: вам будет трудно произвести на них хорошее впечатление.



Стрелец

Этот день ознаменуется успехами и победами, причем они могут стать по-настоящему грандиозными, если вы не остановитесь на достигнутом после первых удач. Можно заключать сделки, подписывать договоры, выходить на новую работу. Любое общение идет на пользу, новые знакомства расширяют ваши горизонты. Порой в ваши дела вмешиваются люди, которых вы об этом не просили, но навредить вам никто не в силах.



Козерог

Очень удачна первая половина дня, постарайтесь использовать это время максимально плодотворно. Вы успешно решаете рабочие вопросы, не упускаете возможности укрепить свои профессиональные позиции, продемонстрировать деловые навыки, знания и умения. Есть шанс привлечь внимание влиятельной особы, получить очень заманчивое деловое предложение. Покупки будут удачными.









Водолей

Не стоит в этот день принимать важные решения: вы находитесь в плену эмоций и едва ли можете рассуждать хладнокровно. Сначала разберитесь со своими мыслями и чувствами, а уж потом оценивайте сложившуюся ситуацию. Вы не склонны делиться с кем бы то ни было своими проблемами, а зря – близкие люди могли бы дать вам хороший совет. Не стоит в этот день менять работу, начинать ремонт, делать крупные покупки.

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