Гороскоп на сегодня, 26 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 26 май 2022

Этот день будет складываться непросто: он связан с напряженностью в личных отношениях, проблемами в общении. Даже самые близкие люди теряют доверие друг к другу, возникают подозрения, часто необоснованные, и обиды, мешающие поговорить обо всем открыто. Шанс избежать трудностей есть лишь у тех, кто готов оставить эмоции в стороне и руководствоваться исключительно здравым смыслом.







Можно решать финансовые и имущественные вопросы; оказывается совсем не трудно сделать правильный выбор, когда речь идет о вещах сугубо практических.



Овен

Любая работа спорится, если вы беретесь за нее с интересом. А его вызывают у вас дела, открывающие простор для воображения – творческий потенциал высок и требует практического применения. Удается воплотить в жизнь какие-то замыслы, к которым раньше вы не могли подступиться из-за недостатка свободного времени.



Телец

Вы слишком нетерпеливы, а ведь лучшее, что можно было бы сделать сегодня – это уйти в тень и дождаться благоприятного момента. Но вам это не подходит! Хочется действовать, даже если вы понимаете, что ни к чему хорошему это не приведет.



Близнецы

Вы сами создаете себе трудности, и сами же героически их преодолеваете. День проходит очень интересно, но довольно бестолково, много усилий тратится напрасно. Могут подвести давние союзники, люди, на которых вы рассчитывали, не смогут сдержать свои обещания, но едва ли вы будете сильно переживать по этому поводу.



Рак

Очень много возникает мелких недоразумений. Происходящие в этот день события сами по себе незначительны, но вот вы в это верить никак не хотите и предпочитаете принимать все очень близко к сердцу. Так что волнений и переживаний будет предостаточно. Не пытайтесь восстановить душевное равновесие с помощью алкоголя – лучше от него не станет.



Лев

Незначительные проблемы могут возникнуть утром, остальная часть дня благоприятна. Вы блестяще проводите деловые переговоры, находите новых партнеров и союзников. Это именно тот день, когда вы можете растопить любой лед, завоевать самое непреклонное сердце. Очень хороший день для решения интеллектуальных задач, разнообразных головоломок, поиска ответов на сложные вопросы.





Дева

День очень напряженный, но и по-своему интересный. Вас ждут интересные встречи, общение с людьми, чьи интересы перекликаются с вашими. Важно не говорить лишнего, вести себя сдержанно, как бы ни складывались обстоятельства. В трудной ситуации вас выручает чувство юмора – оно же помогает вам найти новых союзников.



Весы

День, позволяющий представителям знака многое изменить в своей жизни. Вы интуитивно понимаете, что следует предпринять, в каком направлении лучше двигаться. Возможно получение приятных известий от родственников или других дорогих вам людей. Можно менять место работы, начинать осваивать новую сферу деятельности. Не исключен карьерный рост.



Скорпион

Будьте очень осторожны: есть опасность разрушить то, что вы долго и старательно создавали, причем касается это как деловой сферы, так и личных отношений. Важные решения принимайте без спешки, даже если окружающие будут торопить вас; постарайтесь спокойно проанализировать всю имеющуюся информацию. Благоприятный день для начала учебы.



Стрелец

Первая половина дня будет очень сложной. Бремя забот тяжело, немудрено и согнуться под ним. Вам приходится решать не только свои, но и чужие проблемы — это страшно раздражает, но изменить ситуацию вы пока не в силах. К тому же те, кому вы помогаете, нещадно вас критикуют.



Козерог

На этот день не стоит строить грандиозных планов, особенно – связанных с поездками. Вероятность неприятностей, происшествий, из-за которых все пойдет наперекосяк, очень велика. К тому же многие представители знака полагаются на чужое мнение, и часто тратят время и силы на достижение целей, которые им совсем неинтересны.



Водолей

День очень благоприятный, открывающий перед многими представителями знака широкие возможности. Можно браться за новые дела, успех ожидает вас даже в тех сферах, которые до недавнего времени были вам совершенно незнакомы. Возможны разногласия с сослуживцами, однако вы быстро докажете свою правоту. Денежные поступления будут незначительными, но своевременными.









Рыбы

Меньше спешки, больше осторожности – девиз незамысловатый, но в сегодня в высшей степени полезный. Можно браться за новые дела, если все, что с ними связано, взвешено, обдумано и учтено. Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся действовать по обстоятельствам или разобраться по ходу дела – хороший план необходим.

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