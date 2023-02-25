Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:47, 25 фев 2023

Этот день отличается довольно сильным влиянием негативных тенденций, что сказывается на всех сферах жизни. В личных и деловых отношениях становится меньше доверия, люди то и дело проверяют чувства друг друга. К интригам и манипуляциям склонны даже те, кто обычно предпочитает действовать в открытую.







Возможны разногласия между друзьями, споры между членами семьи. Каждый руководствуется, в первую очередь, собственными желаниями. Супруги относятся друг к другу несколько холоднее обычного, однако сохраняют единство, если речь идет о финансовых и имущественных вопросах.



Овен

Возможны проблемы в отношениях с руководством, многие представители знака задумаются о смене места работы. Какое бы решение вы ни приняли, не торопитесь его озвучивать, пока не будете уверены, что не передумаете. Возможны небольшие денежные поступления, расходы же нежелательны.



Телец

Можно принимать важные решения, ставить новые цели – сейчас вы очень хорошо понимаете, что вам на самом деле нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Чувство юмора оказывается кстати на деловых встречах; люди проникаются к вам симпатией, и это помогает в решении многих профессиональных партнеров.



Близнецы

Крайне неоднозначный день. Все задуманное у вас получится, но не сразу; к тому же для осуществления планов придется использовать методы, к которым вы раньше не прибегали. Однако вам нравится экспериментировать и рисковать, а если вы все же совершаете ошибки, то не сокрушаетесь о них, а предпринимаете все новые и новые попытки достичь успеха, не сомневаясь в том, что ваша настойчивость будет вознаграждена.



Рак

День складывается очень удачно, вашим успехам можно позавидовать. Многим Ракам везет в финансовых делах, представители знака заключают выгодные сделки, делают удачные покупки. Легко завязываются знакомства, как деловые, так и романтические, однако отношения будут развиваться не так динамично и просто, как вам хотелось бы.



Лев

События первой половины дня, хоть и не слишком значительные, вдохновят вас на подвиги, помогут настроиться на позитивный лад. Вы лучше многих справляетесь с решением сложных задач; окружающие видят это и пытаются взвалить собственные дела и заботы на ваши плечи, однако вы сопротивляетесь, и правильно делаете. Хорошо проходят деловые переговоры с женщинами, да и с дамами-руководителями поладить легче, чем с мужчинами.





Дева

Есть опасность ошибок в работе, поэтому будьте осторожны, внимательны и добросовестны. Нежелательно в этот день подписывать финансовые документы, заключать крупные сделки. Держитесь подальше от людей, борющихся за власть – есть опасность пострадать ни за что.



Весы

Вам предстоит решить массу вопросов, день будет довольно утомительным и сложным. Вероятны разногласия с близкими людьми, очень трудно прийти к единому мнению, если обсуждаются финансовые, имущественные вопросы или планы на будущее. Возможны ссоры с родителями или другими старшими родственниками: вам кажется, что они настроены негативно.



Скорпион

Не ждите от этого дня слишком многого и не рассчитывайте на легкие успехи. Победы одержать можно, но едва ли они будут значительными. Возможно нарушение каких-то договоренностей, люди, обещавшие вам всестороннюю поддержку, не сдержат слова, и вам придется действовать самостоятельно. Но и это не беда, ведь в конце концов вы получите то, к чему стремитесь.



Стрелец

Этот день очень удачен. Жизненный потенциал очень высок, вы полны сил и энергии. Даже если что-то идет немного не так, вы быстро и почти без труда направляете события в правильное русло. Возможны приятные сюрпризы. Не исключено, что напомнят о себе люди, которые когда-то были вам очень близки. Есть шанс восстановить прежние отношения.



Козерог

Этот день обещает успехи в профессиональной сфере. Ваша задача – не нервничать, руководствоваться здравым смыслом, даже если ситуация покажется критической. Самообладание, рассудительность, уверенность в своих силах помогают вам завоевывать симпатии, находить новых деловых партнеров. Вероятен успех в финансовых делах, даже связанных с некоторым риском.



Водолей

Не торопитесь вносить ясность в запутанную ситуацию: пока вода мутная, есть шанс поймать очень крупную рыбу. Вам легко удаются разного рода хитрости, но вы не идете на них без крайней необходимости, и правильно делаете.









Рыбы

Вы энергичны и деятельны. Конкурентов удается оставить далеко позади, но, к сожалению, и союзники за вами не успевают. Ваши идеи хороши, но настолько несвоевременны, что вас могут поднять на смех. Многим представителям знака для достижения успеха требуется полная свобода действий — из-за этого могут разладиться отношения с давними деловыми партнерами, возникнуть конфликты с коллегами и руководством.

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